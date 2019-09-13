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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Для увольнения ЦИК были законные основания и общественное доверие, – эксперт

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      Верховная Рада уволила ЦИК
      Верховная Рада уволила ЦИК / Facebook

      Команда президента Зеленского получила мандат доверия от общества. Изменение состава Центральной избирательной комиссии происходит в рамках этого доверия украинцев к новой власти. На законных основаниях.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Дмитрий Купыра.

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      Политолог отмечает, что согласно закону, увольнение ЦИК должно быть мотивированным. Основанием для увольнения ЦИК стал тот факт, что комиссия не смогла вовремя завершить избирательный процесс.

      Увольнение ЦИК и назначение нового состава не повлияет на количество денег в кошельках украинцев. Это политические вопросы. Команда Зеленского использует законную власть для обеспечения политических интересов и политической безопасности. И общество позволяет делать такие шаги президенту Зеленскому и Верховной Раде,
      – отмечает Дмитрий Купира.

      По словам эксперта, фракция "Слуга народа" имеет власть и большинство в парламенте, но ни одного представителя в ЦИК. Эксперт отмечает: предыдущий состав ЦИК был многопартийным. А в новой ЦИК будет большинство "Слуги народа". Увольнение ЦИК – рискованно для общества и главное, чтобы не было злоупотреблений властью.

      Почему президент Зеленский инициировал увольнение ЦИК? Причиной инициативы президента Зеленского стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК. Среди них – решение комиссии об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты. Зеленский упомянул позицию Центризбиркома по 169 округу в Харькове, где комиссия не регистрировала кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского. 13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Слуга народа ЦИК Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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