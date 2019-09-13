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      Для звільнення ЦВК були законні підстави і суспільна довіра, – експерт

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      Верховна Рада звільнила ЦВК
      Верховна Рада звільнила ЦВК / Facebook

      Команда президента Зеленського отримала мандат довіри від суспільства. Зміна складу Центральної виборчої комісії відбувається в рамках цієї довіри українців до нової влади. На законних підставах.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.

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      Політолог наголошує: згідно з законом, звільнення ЦВК повинно бути вмотивованим. Підставою для звільнення ЦВК став той факт, що комісія не змогла вчасно завершити виборчий процес.

      Звільнення ЦВК і призначення нового складу не вплине на кількість грошей у гаманцях українців. Це політичні питання. Команда Зеленського використовує законну владу для забезпечення політичних інтересів і політичної безпеки. І суспільство дозволяє робити такі кроки президенту Зеленському і Верховній Раді,
      – зазначає Дмитро Купира.

      За словами експерта, фракція "Слуга народу" має владу і більшість у парламенті, але жодного представника в ЦВК. Експерт зауважує: попередній склад ЦВК був багатопартійним. А в новій ЦВК буде більшість "Слуги народу". Звільнення ЦВК – ризиковано для суспільства і головне, щоб не було зловживань владою.

      Чому президент Зеленський ініціював звільнення ЦВК? Причиною ініціативи президента Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати. Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського. 13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Слуга народу ЦВК
      Джерело: 24 канал
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