Для звільнення ЦВК були законні підстави і суспільна довіра, – експерт

Команда президента Зеленського отримала мандат довіри від суспільства. Зміна складу Центральної виборчої комісії відбувається в рамках цієї довіри українців до нової влади. На законних підставах.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Купира.

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Політолог наголошує: згідно з законом, звільнення ЦВК повинно бути вмотивованим. Підставою для звільнення ЦВК став той факт, що комісія не змогла вчасно завершити виборчий процес.

Звільнення ЦВК і призначення нового складу не вплине на кількість грошей у гаманцях українців. Це політичні питання. Команда Зеленського використовує законну владу для забезпечення політичних інтересів і політичної безпеки. І суспільство дозволяє робити такі кроки президенту Зеленському і Верховній Раді,

– зазначає Дмитро Купира.

За словами експерта, фракція "Слуга народу" має владу і більшість у парламенті, але жодного представника в ЦВК. Експерт зауважує: попередній склад ЦВК був багатопартійним. А в новій ЦВК буде більшість "Слуги народу". Звільнення ЦВК – ризиковано для суспільства і головне, щоб не було зловживань владою.

Чому президент Зеленський ініціював звільнення ЦВК? Причиною ініціативи президента Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК. Серед них – рішення комісії про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати. Зеленський згадав позицію Центрвиборчкому щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького, який пізніше переміг в Олександра Грановського. 13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.