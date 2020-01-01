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      Для завершения анбандлинга остались формальности, – ОГТСУ

      9 Читати новину українською
      Для завершения анбандлинга остались формальности / liga.net

      Руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон подписал документ, по которому к ОГТСУ перешли все активы "Укртрансгаза". Для завершения анбандлинга осталось лишь несколько формальных процедур.

      О финальной стадии анбандлинга сообщили в фейсбуке ОГТСУ.

      Обратите внимание: Оператор ГТС Украины может работать по европейским законам

      Соответствующим актом новому оператору передали более 47 тысяч инвентарных единиц.

      Это один из завершающих шагов до окончания юридического процесса отделения нового оператора ГТС,
      – говорится в сообщении.

      Необходимо еще несколько формальных, но важных процедур у нотариуса, и процесс анбандлинга будет окончательно завершенным.

      Ранее ОГТСУ отчитался, что первая ночь прошла в штатном режиме, а в ЕС транспортировали первые кубометры газа по новому транзитному контракту.

      Что такое анбандлинг? Это форма структурирования бизнеса, которая предполагает разделение его видов. В вопросе газа – разделение сфер добычи, поставки и транспортировки.

      Что известно про Оператора газотранспортной системы Украины

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Рынок газа ГТС Газовый контракт Нафтогаз Газ
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