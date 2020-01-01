Для завершения анбандлинга остались формальности, – ОГТСУ
Руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон подписал документ, по которому к ОГТСУ перешли все активы "Укртрансгаза". Для завершения анбандлинга осталось лишь несколько формальных процедур.
О финальной стадии анбандлинга сообщили в фейсбуке ОГТСУ.
Обратите внимание: Оператор ГТС Украины может работать по европейским законам
Соответствующим актом новому оператору передали более 47 тысяч инвентарных единиц.
Это один из завершающих шагов до окончания юридического процесса отделения нового оператора ГТС,
– говорится в сообщении.
Необходимо еще несколько формальных, но важных процедур у нотариуса, и процесс анбандлинга будет окончательно завершенным.
Ранее ОГТСУ отчитался, что первая ночь прошла в штатном режиме, а в ЕС транспортировали первые кубометры газа по новому транзитному контракту.
Что такое анбандлинг? Это форма структурирования бизнеса, которая предполагает разделение его видов. В вопросе газа – разделение сфер добычи, поставки и транспортировки.
Что известно про Оператора газотранспортной системы Украины
- В сентябре 2019 года правительство обновило план анбандлинга и предсказало отделения ГТС от "Нафтогаза".
- Верховная Рада поддержала, а 9 декабря закон про анбандлинг подписал президент.
- 24 декабря национальный регулятор сертифицировал ОГТС и выдал ему лицензию на осуществление деятельности.
- Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.