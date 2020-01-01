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      Для завершення анбандлінгу залишились формальності, – ОГТСУ

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      Для завершення анбандлінгу залишилися формальності / liga.net

      Керівник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон підписав документ, за яким до ОГТСУ перейшли всі активи "Укртрансгазу". Для завершення анбандлінгу залишилося лише декілька формальних процедур.

      Про фінальну стадію анбандлінгу повідомили у фейсбуці ОГТСУ.

      Зверніть увагу: Оператор ГТС України може працювати за європейськими законами

      Відповідним актом новоствореному оператору передали понад 47 тисяч інвентарних одиниць.

      Це один із завершальних кроків до закінчення юридичного процесу відділення нового оператора ГТС,
      – йдеться в повідомленні.

      Необхідно ще декілька формальних, але важливих процедур в нотаріуса, і процес анбандлінгу буде остаточно завершеним. 

      Раніше ОГТСУ прозвітував, що перша ніч минула у штатному режимі, а до ЄС транспортували перші кубометри газу за новим транзитним контрактом.

      Що таке анбандлінг? Це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. У питанні газу розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.

      Що відомо про Оператора газотранспортної системи України

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз ГТС Ринок газу Газовий контракт
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