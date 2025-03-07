"Дмитрий очень любил горы": невеста "Да Винчи" рассказала, что чаще всего вспоминает о любимом

На Аскольдовой могиле в Киеве 7 марта почтили память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Невеста погибшего Алина Михайлова рассказала о воспоминаниях с любимым.

Прежде всего она вспомнила об их совместных "маленьких отдыхах". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

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О каких воспоминаниях с любимым рассказала невеста "Да Винчи"

Алина рассказывает, что ее любимый Дмитрий очень любил горы, поэтому по крайней мере дважды в год они ездили на Драгобрат.

Дмитрий очень любил горы и мы ездили минимум два раза в год. На зимние отпуска и на весенние отпуска мы ездили всегда на Драгобрат. И это вот такие 3 – 4-дневные моменты просто какой-то мини-гражданской жизни,

– рассказывает невеста "Да Винчи".

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года на Ивано-Франковщине. С 18 лет парень попал на войну, где оказался сразу после Революции Достоинства. До начала полномасштабного вторжения был добровольцем, а затем вступил в ВСУ.

30 ноября 2021 Дмитрий Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В 2022 году получил звание младшего лейтенанта. "Да Винчи" погиб 7 марта 2023 года на Бахмутском направлении.