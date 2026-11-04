"Туман – это возможность действовать": Филатов об осенних боях и ситуации в "Айдаре"

Увольнение командира "Айдара" вызвало возмущение среди военных, а осенние туманы меняют ситуацию на фронте. Дмитрий Филатов объяснил, что могло стать причиной конфликта и как Силы обороны используют непогоду против россиян.

Смена командира 24-го отдельного штурмового полка "Айдар" вызвала возмущение среди военнослужащих и ветеранов подразделения, которые обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть это решение. В то же время на фронте ухудшаются погодные условия, и туманы, дожди и похолодание создают для украинских военных как новые возможности, так и дополнительные угрозы.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун" в эфире 24 Канала объяснил, что могло вызвать недовольство в "Айдаре" и почему для добровольческих подразделений важно сохранять традиции. Он также рассказал, как его полк использует сложные погодные условия, кто имеет преимущество в осенних боях и что наиболее эффективно сдерживает российские прорывы.

Почему смена командира возмутила "Айдар"

24-й отдельный штурмовой полк "Айдар" обратился к президенту и главнокомандующему ВСУ с просьбой отменить решение об увольнении майора Александра Коваленко с должности командира. Как вы отнеслись к этой ситуации, учитывая связи между добровольческими подразделениями?

Ситуация на самом деле не до конца понятна. Сейчас мы видим позицию самого подразделения и общественное возмущение, прежде всего со стороны ветеранов "Айдара". Но этого недостаточно, чтобы полностью оценить обстоятельства кадрового решения.

"Айдар" – очень важное подразделение в системе Сил обороны Украины. Оно служит примером для современных Вооруженных сил, ведь было сформировано добровольцами еще в 2014 году и на протяжении всего своего существования демонстрировало высокий уровень военного мастерства.

Я точно знаю, что в ходе проверок не было выявлено существенных проблем или замечаний в отношении самого подразделения. Поэтому хотел бы услышать и публичную позицию его командира по поводу происходящего.

Не исключено, что Александра Коваленко устраивает перспектива дальнейшего карьерного роста. Возможно, его перевод на другую должность не является главной причиной недовольства военных.

Я предполагаю, что возмущение может быть связано прежде всего с кандидатурой будущего командира. Ведь, насколько я понимаю, рассматривают представителя другого подразделения, методы ведения войны которого еще недавно оценивали как неэффективные.

Здесь нужно понимать особенности добровольческих формирований. Для них чрезвычайно важна преемственность командования и сохранение внутренних традиций.

Костяк таких подразделений составляют люди, которых объединяет не только служба, но и общий боевой опыт. Среди них много тех, кто потерял родных, дома или территории, на которых жил до российской агрессии.

Это создает очень прочный идейный фундамент. Военнослужащие связаны между собой общей историей, убеждениями и доверием, которое формировалось годами.

Если подразделение теряет эту преемственность, оно рискует утратить собственные традиции и резко пойти на спад. Поэтому я думаю, что нынешнее возмущение в "Айдаре" в большей степени может быть связано именно с тем, кого предлагают назначить новым командиром.

Туманы помогают не всем подразделениям

На фронте начинается период туманов, дождей и похолодания. Как изменение погоды влияет на боевые действия вашего полка?

Мы сейчас изменили направление выполнения задач. Местность, на которой работает наше подразделение, более урбанизирована, поэтому сложные погодные условия открывают для нас дополнительные возможности.

Для нашего полка туман – это возможность действовать. Мы используем такие условия достаточно эффективно, и я думаю, что в ближайшее время появятся хорошие новости о результатах последних операций нашего подразделения.

Но ситуация неодинакова по всей линии фронта. Для многих других подразделений Сил обороны такая погода, напротив, создает критические проблемы.

Прежде всего это связано с недостаточным уровнем подготовки пехоты и организации управления боевыми действиями в сложных погодных условиях.

Туманы и дожди ограничивают возможности наблюдения и разведки с помощью беспилотников. Соответственно, становится сложнее своевременно выявлять российские группы и наносить по ним удары с применением БПЛА.

Противник пользуется этими обстоятельствами. Российские военные могут проникать глубже в наши позиции, а боевые порядки подразделений становятся менее плотными и устойчивыми.

Поэтому ухудшение погоды само по себе не означает преимущества для какой-то одной стороны. Очень многое зависит от подготовки военнослужащих, организации управления и того, насколько подразделение способно действовать без постоянного наблюдения с воздуха.

Силы обороны имеют преимущество в адаптации к зиме

Украинские и российские военные каждый год приспосабливаются к холодному сезону, меняя тактику и способы использования техники. Кто, по вашему мнению, выиграет эту гонку за адаптацию к осенне-зимним условиям?

Я считаю, что в адаптации к погодным условиям победят Силы обороны Украины.

Мы уже многому научились за время полномасштабной войны. И сейчас видим, что чем дольше продолжаются боевые действия, тем с большим сопротивлением сталкивается российская армия.

Причем все чаще противник сталкивается не только непосредственно с нашими военнослужащими, но и с подготовленной системой обороны.

За это время мы построили много фортификационных сооружений и невзрывных заграждений. Значительно развились силы поддержки, в частности батальоны поддержки, которые обеспечивают инженерное обустройство позиций.

Благодаря этому появляется возможность создавать такие препятствия, которые российские войска не могут быстро преодолеть даже при благоприятных для скрытого продвижения погодных условиях.

Туманы и дожди могут помочь противнику приблизиться к нашим позициям, но они не устраняют физических заграждений. Россиянам все равно приходится искать способы преодолеть подготовленную систему обороны.

Даже если им удается за короткий промежуток времени проложить проходы в заграждениях, после улучшения погоды украинские военные могут быстро возобновить минирование и уничтожить группы противника, успевшие проникнуть на позиции.

И именно это позволяет нам противостоять врагу, который имеет значительно большую численность личного состава.

Поэтому я положительно оцениваю наши возможности адаптации. Мы постепенно создаем такую систему обороны, при которой противник не может рассчитывать только на численное превосходство или кратковременное ухудшение погодных условий.

Что наиболее эффективно останавливает российские прорывы

Ваш полк постоянно выполняет задачи на сложных участках фронта, где противник пытается прорвать оборону. Что сегодня наиболее эффективно мешает россиянам проникать вглубь украинских позиций?

Прежде всего, это эффективная работа батальонов поддержки, которые обеспечивают физическую устойчивость обороны на конкретной территории.

Но не менее важна правильно организованная система общевойскового боя. Подразделение не может рассчитывать только на какой-то один вид вооружения или одну тактику.

Если командир сосредотачивается исключительно на беспилотниках, этого недостаточно. Нужно одновременно уделять внимание подготовке пехоты, работе артиллерии и формированию бронегрупп.

Артиллерия должна быть организована так, чтобы постоянно работать с учетом современных вызовов. Пехота должна быть готова действовать в различных условиях, в частности когда ухудшается видимость и ограничиваются возможности беспилотной разведки.

В то же время важно сохранять бронетехнику, которую можно оперативно применить против попыток российского прорыва.

Например, если противник решает проводить атаки группами на мотоциклах, это не должно становиться неожиданностью для командира. При надлежащей организации обороны он может задействовать БТР-4Е или Bradley, которые способны эффективно противодействовать таким группам даже в сложных погодных условиях.

Поэтому наилучший результат дает сочетание подготовленных инженерных позиций, заграждений, пехоты, артиллерии и бронетехники.

Батальоны поддержки обеспечивают фортификационное обустройство территории, а командование должно организовать взаимодействие всех средств поражения и подразделений.

Решающими здесь остаются ответственность командира и эффективная работа штаба. Если все элементы общевойскового боя действуют согласованно, российским войскам значительно сложнее использовать плохую погоду для проникновения вглубь наших позиций.

Дмитрий Филатов о смене командира "Айдара": смотрите видео