Героя Украины Дмитрия Финашина назначили советником главы МВД по ветеранской политике

Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Героя Украины Дмитрия Финашина своим советником по вопросам ветеранской политики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Клименко. Известно, что в 2015 году Финашин подписал контракт с Национальной гвардией Украины и участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

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Дмитрий Финашин стал советником главы МВД

Глава МВД рассказал, что Дмитрий Финашин прошел боевой путь от рядового до офицера, получил сверхтяжелое ранение на фронте и, рискуя собственной жизнью, спас побратима.

Впоследствии военный вернулся в строй.

Дмитрий – молодой представитель сообщества воинов, который как никто другой понимает потребности военных и ветеранов,

– написал Клименко.

Отмечается, что Дмитрий Финашин будет заниматься вопросами улучшения реабилитации, медицинской и психологической помощи, социальной поддержки, трудоустройства участников боевых действий из системы МВД.

Справка. Дмитрию Финашину 30 лет. В 2017 году он стал участником АТО/ООС. Был оператором дрона в контрснайперской группе, впоследствии стал заместителем командира взвода аэроразведки. Военный имел звание главного сержанта, но решил переквалифицироваться на снайпера за полгода до полномасштабного вторжения. Российское вторжение Финашин встретил в Попасной Луганской области, куда его подразделение приехало на ротацию 23 февраля 2022 года.