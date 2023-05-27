За 3 секунды принял больше всего решений в жизни: украинский пилот рассказал о падении самолета

К сожалению, во время выполнения боевых задач, защищая небо над Украиной, наши воздушные силы теряют самолеты. В одном из таких был пилот Дмитрий "Эктор" Шкаревский. Он рассказал, что произошло.

В феврале во время боевого вылета на МиГ-29 Дмитрию пришлось катапультироваться с горящего самолета. Как заметил он в интервью каналу "ОТДУШИВДУШУ", на принятие решения у пилота были считанные секунды, передает 24 Канал.

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Падение произошло во время массированной атаки

Как отметил Дмитрий, с 9 на 10 февраля россияне нанесли массированную атаку. Поздним вечером сначала летели "Шахеды", а позже пилотов предупредили, что может быть следующая волна, поэтому их попросили быть готовыми к вылетам. К 1 ночи все воздушные цели удалось отбить, но это было только начало этой неспокойной ночи.

"В 03:36 мне позвонил наш старший. Говорит: "Поднимайся, одевайся, сейчас будет работа". Как я уже пришел к нему, он мне говорит: "Что с Юга летят самолеты. По информации, они будут пускать ракеты. Пойдешь на их перехваты, – заметил он.

Пилот рассказал о том, как пришлось катапультироваться: смотрите видео

Дмитрий объяснил, что во время полета "что-то случилось". Он отметил, что называть детали пока не может, ведь ведется расследование. Пилот добавил, что с начала и до падения самолета прошло 6 секунд. Летел он на высоте ориентировочно 1000 метров, а катапультировался – на 500 – 600.

Возьмем 6 секунд, как все случилось. Я за три секунды принял столько решений, сколько в своей жизни не принимал,

– заметил он.

Обломок пролетел сквозь живот

По словам пилота, самолет был почти неуправляем. Вокруг него все пылало, и он понимал, что назад уже никак не прилетит.

Самолет падает. Только успеваю увидеть, что впереди нет ни одного населенного пункта. Катапультируюсь. И уже когда парашют открылся, я в воздухе, все вижу, вижу, как пылающий самолет падает недалеко у леса. И я такой: "Фух, слава Богу, упал, где нужно". И все,

– говорит Дмитрий.

У него был перелом позвонка в спине, в поясничном отделе. Также колотое осколочное ранение руки. Кроме того, осколок задел кость, поэтому был перелом. А другой – влетел в живот сбоку и вылетел спереди. Пилот отметил, что на теле "несколько шрамов осталось". Пока же он проходит реабилитацию и чувствует себя более-менее хорошо.