Дмитрий Калмыков, поддержанный Сытником, является главным кандидатом на должность главы НАПК, – эксперт

9 декабря состоится первый этап конкурса по избранию главы НАПК.

Как пишет политолог Андрей Смолий, один из главных антикоррупционных органов должен возглавить профессиональный человек, который будет продолжать работу, которая проводилась в течение этих лет, и, что важно, иметь доверие от ключевых союзников.

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Сейчас есть 64 кандидата. Главным фаворитом является действующий руководитель департамента антикорполитики НАПК Дмитрий Калмыков, кандидат юридических наук и бывший эксперт Центра политико-правовых реформ. По данным источников, именно он имеет самые высокие шансы стать руководителем НАПК,

– пишет Смолий.

По словам эксперта, Калмыков плотно работал вместе с Артемом Сытником, который возглавлял НАБУ после его создания, а сейчас является заместителем главы НАПК.

"Именно Артем Сытник поддерживает Дмитрия Калмыкова в должности главы НАПК. И главное — человек имеет поддержку среди наших европейских и американских партнеров. Поэтому будем следить за ситуацией. Буду информировать, ведь сейчас от антикоррупционных действий будет зависеть наше дальнейшее движение в ЕС", – считает политолог. .