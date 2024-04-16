Из жизни ушел Дмитрий Капранов: биография известного писателя

Утром 16 апреля в возрасте 56 лет умер Дмитрий Капранов. В последние годы жизни он стал известным не только как писатель, но и благодаря своей блогерской и исторической деятельности.

Смерть Дмитрия Капранова стала потрясением для украинцев и его семьи. Брат Виталий на странице в фейсбуке сообщил, что писатель умер внезапно. Причины пока неизвестны.

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Что известно о Дмитрии Капранове

Дмитрий Капранов родился 24 июля 1967 года в Дубоссарах, ныне Молдова. Однако свое детство он провел в Очакове Николаевской области, где в 1984 году окончил среднюю школу.

Дмитрий всегда работал и развивался в тандеме со своим братом-близнецом Виталием, поэтому биография у них фактически идентична, кроме личной жизни. Однако и там отличий немного, о чем расскажем позже.

Стоит добавить, что Капрановы с детства профессионально занимались спортом, стали мастерами спорта по греко-римской борьбе, закончили музыкальную школу, увлекались танцами и хорошо учились.

Интересно, что в школе украинский язык писатель не изучал, однако знал его всегда. Дома у братьев была большая библиотека, а бабушка Капрановых училась в Институте благородных девиц в Одессе, и знала не только украинский, но и немецкий, французский и английский и постоянно устраивала домашним дни языков. Дмитрий с детства был полиглотом, а семейная обстановка лишь способствовала развитию.

По словам Капрановых, с детства они знали украинский язык гораздо лучше, чем дети, которые его изучали в школе.

Высшее образование Дмитрий получал в Уральском политехническом институте (Свердловск, Россия) и Московском энергетическом институте по специальности "Техническая кибернетика".



Братья Капрановы в молодости / фото "УП.Життя"

В 1999 году Капрановы организовали первый конкурс украинской остросюжетной литературы "Золотой Бабай", а уже 2000 году братья возглавили успешное издательство "Зеленый пес".

4 сентября 2019 года братья Капрановы создали собственный YouTube-канал под названием "имени Т. Г. Шевченко", посвященный истории Украины и борьбе с российскими мифами.

Служба в "Азове"

С 24 февраля 2022 года, с начала российского вторжения в Украину, писатели братья Дмитрий и Виталий Капрановы вступили в полк "Азов" и защищали Киев от российских оккупантов в легкой пехоте.

Впоследствии, как рассказали братья в эфире "Еспресо", их руководство предложило им работу по специальности, связанную с прессой. На что они откликнулись.



Дмитрий и Виталий Капрановы в начале полномасштабного вторжения / Фото из фейсбука

Личная жизнь

"УП.Жизнь" пишет, что Дмитрий и Виталий никогда не стремились отличаться. В подростковом возрасте они даже решили, что поженятся только с близняшками, поскольку им всегда нравились одни и те же девушки. Так и произошло.

Братья Капрановы рассказывали, что своих жен Виталий и Дмитрий бросили "на ю-зе-фа" ("чу-ва-чи"), чтобы не перепутать, кто с какой будет строить отношения.

Дмитрий познакомился с женой, когда ему было 20 лет, а ей – 16. Тогда Светлана и ее сестра-близняшка Инна приехали на отдых в Очаков к маминой подруге.

Мужчины говорят, что выбрали нас на "ю-зе-фа". До сих пор не можем понять, правда это или шутка,

– рассказывали женщины в интервью журналу "Страна" в 2021 году.

Сложилось так, что старший брат сошелся со старшей сестрой, а младший – с младшей. Каждая пара имеет по двое детей.



Фото со свадьбы Капрановых / bigkyiv.com.ua

Светлана с Дмитрием воспитали двух сыновей. Зато Виталий и Инна – дочь и сына.

Братья Капрановы все время жили вместе в одном большом доме, построенном специально под две семьи. Один этаж детский, другой – родительский, первый – общий.

Инициатива жить в одном доме принадлежала Дмитрию и Виталию, и была для жен условием. Представить жизнь порознь они просто не могли. И братья, и их жены рассказывали, что никогда не делили детей на "своих и чужих".