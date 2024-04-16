"Стало плохо утром": стала известна причина смерти Дмитрия Капранова

16 апреля скоропостижно скончался писатель, публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов. Друг и коллега Капранова Сашко Лирник рассказал СМИ, что стало причиной смерти.

Дмитрий Капранов ушел из жизни в возрасте 56 лет. По словам друга писателя, Капранов имел проблемы с сердцем и умер от сердечного приступа.

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"Врачи говорили, что все нормально"

Мне совершенно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: что братья Капрановы – это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не способен сейчас даже подобрать слова... Для меня Украина – это они. Дмитрий имел проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все нормально. А тут стало плохо утром – и все. Позавчера мы еще виделись – он так шутил хорошо,

– поделился Саша Лирник.

Лирник также рассказал, что свой следующий сценарий он написал именно о братьях Капрановых – они также играли в кино.

Редакция 24 Канала приносит свои соболезнования родным и близким Дмитрия Капранова. Светлая память.

"Они оба для меня – и Дмитрий, и Виталий – очень родные мне люди. Часто знакомые говорили, что даже не могут их различить – настолько похожи. Я могу их различить, но специально этого не делал, потому что они – одно целое. Я всегда обращался "братик", и они меня так называли. Они и писатели, и сценаристы, и артисты, и певцы, и кобзари – очень талантливые. В кино у меня снимались, а следующий сценарий я о них написал. Но, видите, какая беда произошла", – добавил Сашко Лирник.

По словам Лирника, вместе с Дмитрием ушла часть его души.

Украина получила еще одну трагическую весть