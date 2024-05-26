Начальница управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирского городского совета рассказала, что боец установил рекорд Украины в Житомире. Он отжимался 25 мая 2024 года.
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Что известно о рекорде спортсмена и военного
Невероятный Дмитрий Косатый – военный, спортсмен, рекордсмен объединил вокруг своей локации всех – и молодежь, и старшее поколение... 1580 раз отжался на брусьях наш Дмитрий и получил от уполномоченных представителей диплом об установлении рекорда!
– отметила чиновница.
Она также поздравила Дмитрия с успешным установлением рекорда.
Как военный устанавливал рекорд по отжиманию на брусьях / Фото Ирины Ковальчук
Что известно о Дмитрии Косатом
- Тренер Дмитрия Косатого Елена Привалова рассказала Суспильному, что спортсмен уже имеет 3 рекорда Украины и 2 рекорда мира. В частности, по словам отца, первый рекорд Дмитрий установил на 2 курсе военного института – в 2020 году за 3,5 часа сделал подъем с поворотом 1001 раз.
- Кстати, учился рекордсмен в Житомирском военном институте. Через два месяца после первого рекорда Дмитрий Косатый стал рекордсменом в Украине по выполнению этого же упражнения, ведь за 4,2 часа выполнил подъем с поворотом 760 раз.
- В июне 2023 года боец установил 2 рекорда Украины и рекорд мира по отжиманию на кулаках и подтягиванию соответственно. В частности, в дисциплине "Наибольшее количество отжиманий на кулаках за 60 секунд" побил национальный и мировой рекорд, выполнив 128 отжиманий за одну минуту. Также боец в дисциплине "Подтягивание на турнике за 3 минуты" подтянулся 110 раз, побив рекорд Украины.
- Кстати, по состоянию на 2023 год СМИ писали, что служит Дмитрий на Днепропетровщине в отдельном батальоне РЭБ оперативного командования "Восток".
Украина будет участвовать в Олимпийских играх
- Глава Министерства молодежи и спорта и президент Национального олимпийского комитета заявили, что Украина примет участие в Олимпийских играх 2024 года.
- Олимпиада состоится в Париже в течение 26 июля – 11 августа. Нынешний лозунг Украины на Олимпийских играх: The Will to Win – "Воля к победе".
- Известно, что Украина получила 99 пропусков на Олимпийские игры в 2024 году. Кстати, впервые в истории в Олимпийских играх 2024 года примет участие футбольная сборная Украины.