Начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради розповіла, що боєць встановив рекорд України в Житомирі. Він віджимався 25 травня 2024 року.

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Що відомо про рекорд спортсмена та військового

Неймовірний Дмитро Косатий – військовий, спортсмен, рекордсмен об'єднав навколо своєї локації усіх – і молодь, і старше покоління… 1580 разів віджався на брусах наш Дмитро та отримав від уповноважених представників диплом про встановлення рекорду!

– зазначила посадовиця.

Вона також привітала Дмитра з успішним встановленням рекорду.

Як військовий встановлював рекорд з віджимання на брусах / Фото Ірини Ковальчук

Що відомо про Дмитра Косатого

Тренерка Дмитра Косатого Олена Привалова розповіла Суспільному, що спортсмен вже має 3 рекорди України та 2 рекорди світу. Зокрема, за словами батька, перший рекорд Дмитро встановив на 2 курсі військового інституту – у 2020 році за 3,5 години зробив підйом з поворотом 1001 раз.

До речі, навчався рекордсмен у Житомирському військовому інституті. Через два місяці після першого рекорду Дмитро Косатий став рекордсменом в Україні з виконання цієї ж вправи, адже за 4,2 години виконав підйом з поворотом 760 разів.

У червні 2023 року боєць встановив 2 рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування відповідно. Зокрема, у дисципліні "Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд" побив національний та світовий рекорд, виконавши 128 віджимань за одну хвилину. Також боєць в дисципліні "Підтягування на турніку за 3 хвилини" підтягнувся 110 разів, побивши рекорд України.

До речі, станом на 2023 рік ЗМІ писали, що служить Дмитро на Дніпропетровщині в окремому батальйоні РЕБ оперативного командування "Схід".

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