"Возвращение к работе": в ОП раскрыли детали встречи Зеленского с Кулебой
- Владимир Зеленский провел часовую встречу с Дмитрием Кулебой, где договорились о дальнейшем сотрудничестве, детали которой будут обнародованы позже.
- Дмитрий Кулеба, уволен с должности министра иностранных дел в сентябре 2024 года, имеет многолетний опыт работы в дипломатии и ранее представлял Украину при международных организациях.
Встреча Владимира Зеленского с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой длилась около часа. По ее итогам стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий советника президента Дмитрия Литвина.
О чем говорили во время разговора?
По словам Литвина, детали договоренностей будут обнародованы позже.
Они договорились, что будут сотрудничать, а детали скажут, когда это будет вовремя,
– отметил он.
Ранее Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил встречу с Дмитрием Кулебой и отметил, что во время разговора обсуждались дальнейшие направления взаимодействия. В то же время президент не уточнил, на какую именно должность может быть назначен бывший глава МИД.
Напомним, 5 сентября 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел, которую он занимал в течение четырех лет.
Свою карьеру он начал в структуре МИД Украины, где работал на различных дипломатических должностях. После Революции Достоинства Кулеба представлял Украину при международных организациях в Вене, а также был послом по особым поручениям и занимался вопросами стратегических коммуникаций.
Что известно о последних кадровых назначениях Зеленского?
В начале года, 2 января, Владимир Зеленский назначил нового главу ОП. Им стал бывший глава ГУР Кирилл Буданов. Руководителем разведки стал Олег Иващенко.
Также в Офис Президента назначили Сергея Кислицу на должность первого заместителя председателя ОП. Также должность советника по вопросам экономического развития получила Христя Фриланд.
Произошли изменения и в СБУ. Василий Малюк подал в отставку и будет заниматься другим направлением в ведомстве. Временно Службу безопасности Украины возглавит Евгений Хмара.