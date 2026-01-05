Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий советника президента Дмитрия Литвина.

О чем говорили во время разговора?

По словам Литвина, детали договоренностей будут обнародованы позже.

Они договорились, что будут сотрудничать, а детали скажут, когда это будет вовремя,

– отметил он.

Ранее Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил встречу с Дмитрием Кулебой и отметил, что во время разговора обсуждались дальнейшие направления взаимодействия. В то же время президент не уточнил, на какую именно должность может быть назначен бывший глава МИД.

Напомним, 5 сентября 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел, которую он занимал в течение четырех лет.

Свою карьеру он начал в структуре МИД Украины, где работал на различных дипломатических должностях. После Революции Достоинства Кулеба представлял Украину при международных организациях в Вене, а также был послом по особым поручениям и занимался вопросами стратегических коммуникаций.

