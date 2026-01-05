Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар радника президента Дмитра Литвина.

Про що говорили під час розмови?

За словами Литвина, деталі домовленостей буде оприлюднено згодом.

Вони домовились, що будуть співпрацювати, а деталі скажуть, коли це буде вчасно,

– зазначив він.

Раніше Володимир Зеленський у соцмережах підтвердив зустріч із Дмитром Кулебою та зазначив, що під час розмови обговорювалися подальші напрями взаємодії. Водночас президент не уточнив, на яку саме посаду може бути призначений колишній глава МЗС.

Нагадаємо, 5 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ, яку він обіймав упродовж чотирьох років.

Свою кар'єру він розпочав у структурі МЗС України, де працював на різних дипломатичних посадах. Після Революції Гідності Кулеба представляв Україну при міжнародних організаціях у Відні, а також був послом з особливих доручень і опікувався питаннями стратегічних комунікацій.

Що відомо про останні кадрові призначення Зеленського?