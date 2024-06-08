Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба несколько заинтриговал своим заявлением относительно украинских перспектив. По его мнению, за тяжелым сезоном придут положительные сдвиги.

Смотрите также У Путина заканчивается время для прорыва в Украине, – Bloomberg

"Результаты положительно удивят"

По мнению Кулебы, украинцы сейчас находятся в точке очень заниженных ожиданий.

Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что взамен результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом,

– подчеркнул министр.

По его мнению, главное сейчас – это сохранять единство несмотря на любые попытки врага ее подрывать и "всем вместе тяжело работать на победу и не терять надежды". Он отметил, что надо сделать все, чтобы сохранить страну и людей. Дмитрий Кулеба говорит, что мы должны держаться и помогать друг другу: "Мы победим. Берегите эту веру друг в друга и двигаемся вперед".

В то же время, он призвал не забегать вперед с прогнозами. По его мнению, надо еще лето пережить.

Недавние заявления МИД