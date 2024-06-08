Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба несколько заинтриговал своим заявлением относительно украинских перспектив. По его мнению, за тяжелым сезоном придут положительные сдвиги.
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"Результаты положительно удивят"
По мнению Кулебы, украинцы сейчас находятся в точке очень заниженных ожиданий.
Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что взамен результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом,
– подчеркнул министр.
По его мнению, главное сейчас – это сохранять единство несмотря на любые попытки врага ее подрывать и "всем вместе тяжело работать на победу и не терять надежды". Он отметил, что надо сделать все, чтобы сохранить страну и людей. Дмитрий Кулеба говорит, что мы должны держаться и помогать друг другу: "Мы победим. Берегите эту веру друг в друга и двигаемся вперед".
В то же время, он призвал не забегать вперед с прогнозами. По его мнению, надо еще лето пережить.
Недавние заявления МИД
- Дмитрий Кулеба убежден, что Путин готов сорвать Саммит мира в Швейцарии. По мнению дипломата, диктатор боится того, что саммит станет успешным.
- Кулеба отметил, что окружение Путина посылает фальшивые сигналы о якобы готовности диктатора к прекращению огня. Глава МИД подчеркнул, что сейчас Путин не имеет никакого желания прекратить агрессию. Поэтому "только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его выбрать мир".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после саммита мира в Швейцарии, который состоится в середине июня, возможны переговоры с Россией. Однако речь идет не о мире на любых условиях, а о справедливом мире.