Голова української дипломатії Дмитро Кулеба дещо заінтригував своєю заявою стосовно українських перспектив. На його думку, за важким сезоном прийдуть позитивні зрушення.

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"Результати позитивно здивують"

На думку Кулеби, українці зараз знаходяться у точці дуже занижених очікувань.

Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном,

– наголосив міністр.

На його думку, головне зараз – це зберігати єдність попри будь-які спроби ворога її підривати та "всім разом важко працювати на перемогу і не втрачати надії". Він зазначив, що треба зробити все, щоб зберегти країну та людей. Дмитро Кулеба говорить, що ми маємо триматися та допомагати одне одному: "Ми переможемо. Бережімо цю віру одне в одного та рухаймося вперед".

Водночас він закликав не забігати уперед з прогнозами. На його думку, треба ще літо пережити.

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