Передавал ли Китай оружие России: Кулеба рассказал о рисках для обеих стран

Недавно стало известно, что НАТО заметила признаки того, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию оружия. Скорее всего, оно может быть использован для наступательных действий в Украине.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что у Украины пока нет фактов предоставления летального оружия Китаем России.

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Что угрожает Китаю, если подозрения докажут

У нас на руках нет подобных фактов. Как только мы их получим, тщательно изучим. Но думаю, что для любой страны предоставлять России оружие было бы огромной ошибкой, потому что это означало бы способствовать агрессии и грубому нарушению Устава ООН.

– сказал Кулеба.

По его словам, Китай пока что "выступает в защиту Устава ООН и принципа территориальной целостности".

Какое оружие КНР может передавать оккупантам

Пекин всячески открещивается от заявлений о военной помощи Москве. Между тем имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ведутся переговоры между странами. В них принимают участие военные из России, а также китайский производитель беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology.

Известно, что Bingo дала согласие на изготовление и тестирование 100 прототипов беспилотников ZT-180. Их планируют передать российскому минобороны до апреля 2023 года. Заметим, что такие дроны, по словам военных экспертов, способны нести боеголовку от 35 до 50 килограммов.

Интересно, что следующий этап сотрудничества с Bingo предполагает самостоятельное изготовление дронов. Компания будет поставлять России компоненты, из которых страна-агрессорка сможет собирать около 100 таких дронов в месяц.

Также источники рассказывают, что конструкция таких дронов-камикадзе может напоминать иранские "Шахиды".