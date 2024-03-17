По его словам, он был в должности спикера группировки временно и сейчас вернется к предыдущим обязанностям. Лиховий поблагодарил всех коллег и отметил, что лучшим признанием будет доброе слово тех, для кого он работал.

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Лиховий – не спикер "Таврии"

Дмитрий Лиховой сообщил, что 15 марта он сдал пост начальника отдела связей с общественностью и спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Он поблагодарил всех, кто работал вместе с ним, а также отметил, что это была очень ответственная и изнурительная работа без выходных, где почти нет времени на сон.

Если что было не так – извиняйте. Я старался несколько отходить от военных шаблонов, говорить человеческим языком. Создавать полезные, но правдивые нарративы. Быть проактивным, ближе к фронту, к журналистам. Применять лучшее из гражданских подходов к коммуникации, насколько это позволяют пиксель, оперативная ситуация и нормативка,

– написал Лиховий.

Он добавил, что сейчас возвращается к выполнению повседневных обязанностей.

Впоследствии Дмитрий Лиховий отреагировал на сообщения о якобы "притеснениях и чистках в ВСУ". Он отметил, что для конспирологии здесь нет никаких оснований. Офицер пояснил, что в ОСГВ "Таврия" он находился в командировке – то есть временно. Сейчас он вернулся к выполнению предыдущих обязанностей.

Командировка закончилась. Я и в дальнейшем офицер Управления по связям с общественностью ВСУ, представитель Генштаба ВСУ,

– сообщил Лиховой.

Он рассказал, что в Вооруженных силах ежедневно осуществляются тысячи перемещений – то есть должности и подразделения образуются, исчезают, образуются на другом месте. Дмитрий Лиховой посоветовал конспирологам присоединиться к ВСУ, чтобы понять все и помочь.

Увольнение спикера Воздушных Сил

Вечером 16 марта стало известно, что свою должность покидает спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Соответствующую информацию сообщил командующий Николай Олещук. Он поблагодарил Игната за работу и информационное противостояние врагу.

Как сообщил Олещук, Юрий Игнат будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении. В то же время командующий не отметил, кем же теперь станет екс-спикер. Сам Игнат ситуацию пока не комментировал.