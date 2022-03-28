Дмитрий Медведев публично назвал российское вторжение в Украину войной

В России наконец-то начали говорить правду о своем вторжении в Украину. Специально или нет, но Дмитрий Медведев назвал происходящее войной.

На это обратил внимание журналист Сергей Лещенко, пишет 24 канал. Он напомнил, что Медведев – бывший президент государства-агрессора, а сейчас занимает должность заместителя председателя его совета безопасности.

Раньше Отдайте ее матери, чей сын погиб в этой войне, – астронавт из США вернул Медведеву медаль

Медведев использовал слово "война", говоря об Украине

Лещенко отметил, что российский чиновник назвал войну против Украины войной во время интервью российским пропагандистам. "Оговорка или специально – возможно, он так посылает кому-то сигнал", – предположил журналист.

Заявление Медведева касалось намерения российских властей наказывать своих журналистов за правду о ситуации в Украине. "Ты можешь критиковать власть и свою страну. Но не в ситуации войны", – подчеркнул политик.

И добавил, что по новопринятым российским законам ему должно "светить" серьезное наказание в виде тюремного срока. Впрочем, конечно, очень сомнительно, что такое будет сделано.

Российские чиновники продолжают лгать

! Медведев все чаще появляется в информационном поле. У Зеленского считают это свидетельствует о том, что господствующая элита отказывается от публичной лояльности.

Весь мир наблюдает, как Россия фактически уничтожает украинские города. При этом из Москвы продолжают звучать лживые заявления о том, что "гражданское население не страдает". Одним из рупоров такой пропаганды стала Валентина Матвиенко, возглавляющая совет федереции государства-агрессора. К слову, уроженка Украины.

Лещенко подчеркнул, что через государственные российские ресурсы она распространяет фейк о том, что "операция в Украине идет по плану". Она цинично убеждает, что Путин отдал приказ не допускать жертв среди населения. На самом же деле количество гражданских, пострадавших с начала российского вторжения, измеряется тысячами.

Брифинг Сергея Лещенко за 28 марта: смотрите видео