На це звернув увагу журналіст Сергій Лещенко, пише 24 канал. Він нагадав, що Медведєв – колишній президент держави-агресорки, а зараз обіймає посаду заступника голови її ради безпеки.

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Медведєв використав слово "війна", говорячи про Україну

Лещенко зазначив, що російський високопосадовець назвав війну проти України війною під час інтерв'ю російським пропагандистам. "Обмовка чи спеціально – можливо, він так посилає комусь сигнал", – припустив журналіст.

Заява Медведєва стосувалася наміру російської влади карати своїх журналістів за правду про ситуацію в Україні. "Ти можеш критикувати владу й свою країну. Але не у ситуації війни", – наголосив політик.

Й додав, що за новоухваленими російськими законами йому б мало "світити" серйозне покарання у вигляді тюремного терміну. Втім, звісно, дуже сумнівно, що таке буде зроблено.