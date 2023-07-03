Это вместе с 24 Каналом обсудил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил сегодняшнюю роль Медведева и зачем он это делает.
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Медведев списался
Дмитрий Медведев особенно отличался своими одиозными заявлениями. На этот раз появилась новая статья с отнюдь не новыми угрозами.
"Медведев уже списался и задолбил всех своими "апокалипсисами". Но чуть-чуть он прыгнул с одного напитка на другой – сатанизма меньше стало", – иронически отметил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен об очередных заявлениях Медведева: смотреть видео
А вот что касается ядерных угроз, то по словам Бориса Тизенгаузена, Медведев остался единственным в России, кто может это делать "официально". Мол, такова его роль.
Медведев – забавный зверек, за которым интересно наблюдать с точки зрения психиатрии. Никто из "официального кресла" не махал в последнее время ядерной палкой. Остался Медведев. Вот его судьба – нажамает кнопку, его пробивает ток, он садится и начинает о ядерном апокалипсисе,
– добавил Тизенгаузен.
Последнее заявление Медведева: основное
- Медведев сказал, что Запад "не разбирается" в своих действиях. Он пофантазировал о ядерной зиме в городах-миллионниках и отметил количество людей, которое может погибнуть "от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения".
- Чтобы этого не произошло, Медведев видит выход в формировании "нового миропорядка без нацистского режима". Мол, Западу это нужно принять.
- Особая "изюминка" с оттенком психиатрии – Финляндия. Так как эта страна стала членом НАТО, автоматически превратилась в врага для агрессоров. Но "главное", по фантазиям Медведева, ее "создал Ленин" по неосмотрительности.