Это вместе с 24 Каналом обсудил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил сегодняшнюю роль Медведева и зачем он это делает.

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Медведев списался

Дмитрий Медведев особенно отличался своими одиозными заявлениями. На этот раз появилась новая статья с отнюдь не новыми угрозами.

"Медведев уже списался и задолбил всех своими "апокалипсисами". Но чуть-чуть он прыгнул с одного напитка на другой – сатанизма меньше стало", – иронически отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен об очередных заявлениях Медведева: смотреть видео

А вот что касается ядерных угроз, то по словам Бориса Тизенгаузена, Медведев остался единственным в России, кто может это делать "официально". Мол, такова его роль.

Медведев – забавный зверек, за которым интересно наблюдать с точки зрения психиатрии. Никто из "официального кресла" не махал в последнее время ядерной палкой. Остался Медведев. Вот его судьба – нажамает кнопку, его пробивает ток, он садится и начинает о ядерном апокалипсисе,

– добавил Тизенгаузен.

Последнее заявление Медведева: основное