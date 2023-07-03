Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что появление этой статьи Медведева не случайно и связано с определенными процессами, происходящими в российской власти в частности после неудачного мятежа Евгения Пригожина.
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Медведев написал статью, чтобы главным образом напомнить о себе. Причем формат и стиль публикации отличается от него обычных сообщений в соцсетях.
В последней статье он придерживается более серьезного стиля, приводит цитаты "классиков" и пытается бестолково сформулировать геополитические прогнозы. Однако о своих фирменных оскорблениях тоже не забывает.
Хочет выглядеть серьезным политиком
По мнению политолога, есть две причины появления этой "программной" статьи Медведева.
Во-первых, он переживает определенный кризис "стиля а-ля Жириновский", присущий Медведеву с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Над ним откровенно начали смеяться и прекратили воспринимать всерьез, поэтому Медведеву нужно было напомнить о себе как о весомой политической личности. И не только в России. Он наверняка хочет выглядеть серьезным политиком в глазах Запада и Китая.
– подчеркнул Фесенко.
Во-вторых, во время неудачного "переворота" Пригожина заместитель главы совбеза удивительным образом исчез. Выяснилось, что он сбежал на своем бизнес-джете в Оман. Говорили, что выбор страны был не случаен, ведь в гостиницах Омана можно заказывать алкоголь.
Сейчас в России продолжаются "разборки", кто где находился 24 июня. И на побег Медведева многие обратили внимание. Поэтому он должен продемонстрировать, что лоялен Путину и что он является российским государственным деятелем – заместителем председателя Совбеза,
– отметил политолог.
Политолог проанализировал новую статью Медведева: смотрите видео
Почувствовал смену конъюнктуры
Фесенко обратил внимание на некоторые положения статьи Медведева. В частности, он снова угрожал ядерным оружием Западу.
Однако в этой публикации он впервые заключает, что ядерная война, которая может произойти, будет "взаимным уничтожением". Наконец-то до него дошло, а возможно ему объяснили китайцы, к которым он прислушивается, что нельзя "играть" темой ядерной войны.
– отметил он.
Также Медведев затронул тему переговоров, хотя ранее декларировал, что якобы "Россия победит" в войне. Наверное, он почувствовал определенную смену конъюнктуры. Ведь после мятежа Пригожина тема переговоров стала актуальной для части российских элит. И Медведев это ретранслирует.
"При этом Медведев надувает щеки и предлагает какие-то глупости, вроде того, что Украина должна стать какой-то "санитарной зоной". Забудьте, ведь западные страны рассматривают вопросы гарантий безопасности для Украины, а именно усиление ее обороноспособности. И это будет одним из условий завершения войны", – подчеркнул Владимир Фесенко.
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О чем новая статья Дмитрия Медведева
- Он снова угрожает ядерной войной. Замглавы совбеза подчеркнул, что в случае развертывания третьей мировой войны, в ней "победителей просто не будет", потому что наступит ядерная зима. Он нарисовал апокалиптическую картину последствий ядерного удара и подчеркнул, что мировому сообществу придется искать "самые тяжелые компромиссы", чтобы предотвратить это.
- Он также отметил необходимость создания международного документа по образцу Хельсинкских соглашений 1975 года (они касались в частности безопасности и нерушимости границ – 24 Канал). В то же время Медведев предложил "временно приостановить дипломатические отношения" с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией.
- Кроме того, он снова оскорблял и унижал европейских и американских политиков. При этом хвастался, что Россия якобы остановила мятеж Пригожина и якобы не переживает из-за западных санкций и международной изоляции.
- Однако он отметил, что страна-агрессор якобы "готова искать разумные компромиссы", но только на своих условиях.