Соответствующее заявление Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях, сообщает 24 Канал. По его словам, ядерное оружие точно будет применено и шут Путина даже видит в этом преимущества.

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Новый поток сознания Медведева

Не будем угадывать, под воздействием каких веществ Дмитрий Медведев выдал новое заявление, но заявил он следующее. По словам экс-президента страны-террориста, Польшей руководят "патентованные дегенераты". Поэтому шут Путина убежден, что желание Варшавы разместить у себя ядерное оружие будет иметь только одно последствие – оно якобы будет применено.

Но есть в этом положительная сторона. Исчезнут все Дуды, Моравецкие, Качинские и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, к сожалению,

– заявил Медведев.

Также приспешник Путина говорит, что в случае размещения ядерного оружия в Польше, им будут руководить "заокеанские маразматики".

Почему Польша хочет разместить ядерное оружие

В марте 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси. Поводом для этого он назвал то, что Великобритания решила предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. В мае министры обороны России и Белоруссии подписали соответствующий договор.

Помимо тактического ядерного оружия Россия планирует разместить в Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В июне Путин уже успел заявить, что оружие доставили в Беларусь. Однако по состоянию на 20 июня 2023 года, по словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, ядерного оружия в Беларуси нет.

Хотя самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко любит ядерные угрозы и заявления об "ударах по центрам принятия решений", контроль за ядерным вооружением будет оставаться за Россией.

В ответ на такие действия россиян польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО разместить у себя ядерное оружие США.