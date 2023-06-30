Свою речь белорусский диктатор произнес во время выступления во Дворце Республики перед избранной аудиторией. Его слова передали пропагандистские белорусские и российские СМИ, пишет 24 канал.

Интересно Россия, внутренняя оппозиция, полк Калиновского: от чего хочет защититься Лукашенко

Западные политики якобы собственноручно кладут голову Европы на ядерную гильотину

Лукашенко заявил, что Беларусь якобы опасна для мира "авторитетом, независимостью и силой белорусского государства". Следовательно, цивилизованные государства якобы делают из его страны врага потому, что боятся ее.

Он обратился к странам Европы и отметил, что государства могут быть "интересными и полезными друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной".

На самом деле, даже если у нас разные национальные интересы, ценности, традиции, мы, страны Восточной и Западной Европы – нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе,

– сказал Лукашенко.

Свое желание "мира" при этом диктатор подкрепил угрозами. Мол, в Беларуси хорошо знают, где расположены европейские "центры принятия решений", при чем их координаты известны "с точностью до миллиметра". Их якобы 28 июня четко и точно определил Лукашенко, а также утвердил на военных картах.

Не забыл при этом узурпатор власти и позвенеть ядерным оружием. А также подчеркнул, что вместе с Путиным готов "не раздумывая адекватно ответить", если "безопасность наших народов будет под угрозой". При этом он имел в виду государственность, независимость и территориальную целостность, будто кто-то в мире вообще посягал на это.

Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой – Вильнюсом и Европой? … Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу,

– сказал Лукашенко.

Угрожал не только европейским странам

Отдельную часть своей речи белорусский диктатор посвятил также и "изменникам и коллаборационистам", то есть тем, кто не согласен с узурпацией власти Лукашенко, который не покидал свой пост с 1994 года.

Он отметил, что судьба тех, кто в годы Великой Отечественной войны воевал с режимом, была достаточно трагична. Мол, "у предателей и коллаборационистов не нашлось такого количества душ, чтобы сформировать из них "освободительные войска"", так что борьба с коммунистическим режимом завершилась для некоторых из них трибуналом и эшафотом, а для некоторых – "забвением и бесславием".

Если кто хочет повторить – это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившееся расписание сил

– заявил Лукашенко.

Вероятно, такими угрозами Лукашенко начал разбрасываться потому, что в день мятежа Пригожина белорусские военные и избранная президентом Беларуси Светлана Тихановская призвали освободить страну от диктатуры.

Мол, сегодня мир наблюдает начало развала России, так что у белорусов появился исторический шанс стать процветающей европейской страной. Тихановская призвала прогнать российских военных и установить границу между Беларусью и страной-оккупанткой. Для этого она создала оперативный штаб и обратилась за помощью к полку Калиновского, белорусскому военному формированию, которое сегодня защищает Украину.

Какая выгода Лукашенко от вагнеровцев