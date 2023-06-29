Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского Еврорадио Павел Свердлов. По его словам, на север от Лукашенко расположены "вражеские" страны Балтии, на западе – Польша, на юге он боится Украины. А теперь диктатор пригласил вагнеровцев, которые делали мятеж в России.
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Хотя трудно понять, каким образом Лукашенко пытается оплачивать деятельность вагнеровцев. Недавно диктатор Владимир Путин заявил, что Россия потратила на эту террористическую группировку 86 миллиардов рублей в год. Это – около 1 миллиарда евро. У Лукашенко таких денег нет.
У Лукашенко нет 1 миллиарда евро в кармане, чтобы финансировать "Вагнера". Думаю, что здесь будет гибридная схема. Что-то Лукашенко будет давать из российских денег, что-то вытаскивать из Беларуси. Он будет рассказывать о вагнеровцах абсолютно на всех выступлениях,
– отметил Свердлов.
У Лукашенко не будет "ядерной кнопки"
Как отметил Свердлов, ситуация по размещению ядерного оружия в Беларуси довольно странная. Лукашенко рассказывает одно, а в России говорят совсем другое. По всей вероятности, в Беларусь вообще переместят только муляжи тактического ядерного оружия.
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У Путина нет никакой причины размещать ядерное оружие в Беларуси. Возможно, таким образом он хочет в очередной раз надавить Запад, чтобы там перестали помогать Украине.
У Путина нет никакого рационального основания размещать ядерное оружие в Беларуси. Зачем физически гое туда перемещать? У Путина есть ядерное оружие в Калининграде. Это еще ближе к Польше и странам Балтии. Но, возможно, так он надеется, что на Западе испугаются и перестанут поддерживать Украину,
– заметил Свердлов.
Роль Лукашенко в попытке "переворота" в России: коротко
- 23 июня владелец "Вагнера" Евгений Пригожин объявил "войну" минобороны России. В ночь на 24 июня они захватили военные объекты в Ростове и Воронеже. А также – дошли на расстояние 200 километров до Москвы.
- Ситуацию удалось решить при посредничестве Лукашенко. Вагнеровцам, как и Пригожину, обещали амнистию. Но последний вылетел в Белоруссию.
- Лукашенко сообщил, что Пригожин уже в Беларуси. У него есть определенные гарантии безопасности. Также диктатор начал рассказывать, что армия должна "перенимать опыт" от вагнеровцев.