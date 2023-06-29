Про це 24 Каналу розповів головний редактор білоруського Єврорадіо Павло Свердлов. За його словами, на півночі від Лукашенка розташовані "ворожі" країни Балтії, на заході – Польща, на півдні він боїться України. А тепер диктатор запросив вагнерівців, які робили заколот в Росії.

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Хоч наразі важко зрозуміти, у який спосіб Лукашенко намагається оплачувати діяльність вагнерівців. Нещодавно диктатор Владімір Путін заявив, що Росія витратила на це терористичне угруповання 86 мільярдів рублів за рік. Це – близько 1 мільярда євро. Лукашенко таких грошей не має.

Лукашенко не має 1 мільярда євро в кишені, щоб фінансувати "Вагнера". Думаю, що тут буде гібридна схема. Щось Лукашенко даватиме з російських грошей, щось витягуватиме з Білорусі. Він буде розповідати про вагнерівців абсолютно на всіх виступах,

– зазначив Свердлов.

Лукашенко не матиме "ядерної кнопки"

Як наголосив Свердлов, ситуація щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є досить дивною. Лукашенко розповідає одне, а в Росії говорять зовсім інше. Цілком ймовірно, що до Білорусі взагалі перемістять лише муляжі тактичної ядерної зброї.

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Путін не має жодної причини розміщувати ядерну зброю в Білорусі. Можливо, у такий спосіб він хоче в черговий раз натиснути на Захід, щоб там перестали допомагати Україні.

В Путіна немає жодної раціональної підстави розміщувати ядерну зброю в Білорусі. Навіщо фізично її туди переміщувати? В Путіна є ядерна зброя в Калінінграді. Це ще ближче до Польщі та країн Балтії. Але, можливо, так він сподівається, що на Заході налякаються та припинять підтримувати Україну,

– зауважив Свердлов.

Роль Лукашенка у спробі "перевороту" в Росії: коротко