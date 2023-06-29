Про це 24 Каналу розповів головний редактор білоруського Єврорадіо Павло Свердлов. За його словами, на півночі від Лукашенка розташовані "ворожі" країни Балтії, на заході – Польща, на півдні він боїться України. А тепер диктатор запросив вагнерівців, які робили заколот в Росії.
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Хоч наразі важко зрозуміти, у який спосіб Лукашенко намагається оплачувати діяльність вагнерівців. Нещодавно диктатор Владімір Путін заявив, що Росія витратила на це терористичне угруповання 86 мільярдів рублів за рік. Це – близько 1 мільярда євро. Лукашенко таких грошей не має.
Лукашенко не має 1 мільярда євро в кишені, щоб фінансувати "Вагнера". Думаю, що тут буде гібридна схема. Щось Лукашенко даватиме з російських грошей, щось витягуватиме з Білорусі. Він буде розповідати про вагнерівців абсолютно на всіх виступах,
– зазначив Свердлов.
Лукашенко не матиме "ядерної кнопки"
Як наголосив Свердлов, ситуація щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є досить дивною. Лукашенко розповідає одне, а в Росії говорять зовсім інше. Цілком ймовірно, що до Білорусі взагалі перемістять лише муляжі тактичної ядерної зброї.
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Путін не має жодної причини розміщувати ядерну зброю в Білорусі. Можливо, у такий спосіб він хоче в черговий раз натиснути на Захід, щоб там перестали допомагати Україні.
В Путіна немає жодної раціональної підстави розміщувати ядерну зброю в Білорусі. Навіщо фізично її туди переміщувати? В Путіна є ядерна зброя в Калінінграді. Це ще ближче до Польщі та країн Балтії. Але, можливо, так він сподівається, що на Заході налякаються та припинять підтримувати Україну,
– зауважив Свердлов.
Роль Лукашенка у спробі "перевороту" в Росії: коротко
- 23 червня власник "Вагнера" Євгєній Пригожин оголосив "війну" міноборони Росії. В ніч на 24 червня вони захопили військові об'єкти в Ростові та Воронєжі. А також – дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.
- Ситуацію вдалося вирішити за посередництва Лукашенка. Вагнерівцям, як і Пригожину, обіцяли амністію. Але останній вилетів до Білорусі.
- Лукашенко повідомив, що Пригожин вже у Білорусі. Він має певні гарантії безпеки. Також диктатор почав розповідати, що армія має "переймати досвід" від вагнерівців.