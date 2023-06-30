Свою промову білоруський диктатор виголосив під час виступу в Палаці Республіки перед обраною аудиторією. Його слова передали пропагандистські білоруські та російські ЗМІ, пише 24 Канал.
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Західні політики нібито власноруч кладуть голову Європи на ядерну гільйотину
Лукашенко заявив, що Білорусь нібито небезпечна для світу "авторитетом, незалежністю і силою білоруської держави". Відтак цивілізовані держави нібито роблять із його країни ворога тому, що бояться її.
Тож він звернувся до країн Європи та зазначив, що держави можуть бути "цікавими і корисними один одному в усіх сферах: економічній, науковій, освітній, культурній".
Насправді навіть якщо у нас різні національні інтереси, цінності, традиції, ми, країни Східної та Західної Європи – нашого спільного дому, могли б і повинні розвиватися разом,
– сказав Лукашенко.
Своє бажання "миру" при цьому диктатор підкріпив погрозами. Мовляв, у Білорусі добре знають, де розташовані європейські "центри ухвалення рішень", при чому їхні координати відомі "з точністю до міліметра". Їх нібито 28 червня чітко і точно визначив сам Лукашенко, а також затвердив на військових картах.
Не забув при цьому узурпатор влади й побрязкати ядерною зброєю. А також наголосив, що разом з Путіним готовий "не роздумуючи адекватно відповісти", якщо "безпека наших народів буде під загрозою". При цьому він мав на увазі державність, незалежність та територіальну цілісність, ніби хтось у світі взагалі посягав на це.
Чи усвідомлюють західні політики, що вони власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони всерйоз думають, що відбудуться малою жертвою – Вільнюсом та Європою? … Не випробовуйте наше слов'янське терпіння і свою долю,
– сказав Лукашенко.
Погрожував не лише європейським країнам
Окрему частину своєї промови білоруський диктатор присвятив також й "зрадникам та колабораціоністам", тобто тим, хто не згідний з узурпацією влади Лукашенком, який не покидав свій пост з 1994 року.
Він зазначив, що доля тих, хто в роки Великої Вітчизняної війни воював із режимом, була доволі трагічною. Мовляв, "у зрадників і колабораціоністів не знайшлося такої кількості душ, щоб сформувати з них "визвольні війська"", тож боротьба з комуністичним режимом завершилася для деяких з них трибуналом та ешафотом, а для деяких – " забуттям та безслав’ям".
Якщо хтось хоче повторити – це їхній вибір. Не найрозумніший, враховуючи розклад сил, що змінився,
– заявив Лукашенко.
Ймовірно, такими погрозами Лукашенко почав розкидуватися тому, що у день заколоту Пригожина білоруські військові та обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська закликали звільнити країну від диктатури.
Мовляв, сьогодні світ спостерігає початок розвалу Росії, тож у білорусів з'явився історичний шанс стати процвітаючою європейською країною. Тихановська ж закликала прогнати російських військових та встановити кордон між Білоруссю та країною-окупанткою. Для цього вона створила оперативний штаб та звернулася за допомогою до полку Калиновського, білоруського військового формування, який сьогодні боронить Україну.
Яка вигода Лукашенку від вагнерівців
- Зазначимо, що після провалу заколоту Пригожина Лукашенко запропонував йому забрати вагнерівців до себе. На думку експрацівника СБУ, експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, у вагнерівців у Білорусі можуть бути 2 ролі: навчання білоруської армії та захист самого диктатора.
- Як зазначив журналіст і публіцист Віталій Димарський, самопроголошений президент Білорусі взагалі вийшов переможцем в історії заколоту Євгенія Пригожина. Однак при цьому Лукашенко й сам боїться вагнерівців.
- За словами російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, після допомоги у приборкання "заколоту" Пригожина політична вага самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка суттєво зросла.