Свою промову білоруський диктатор виголосив під час виступу в Палаці Республіки перед обраною аудиторією. Його слова передали пропагандистські білоруські та російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Західні політики нібито власноруч кладуть голову Європи на ядерну гільйотину

Лукашенко заявив, що Білорусь нібито небезпечна для світу "авторитетом, незалежністю і силою білоруської держави". Відтак цивілізовані держави нібито роблять із його країни ворога тому, що бояться її.

Тож він звернувся до країн Європи та зазначив, що держави можуть бути "цікавими і корисними один одному в усіх сферах: економічній, науковій, освітній, культурній".

Насправді навіть якщо у нас різні національні інтереси, цінності, традиції, ми, країни Східної та Західної Європи – нашого спільного дому, могли б і повинні розвиватися разом,

– сказав Лукашенко.

Своє бажання "миру" при цьому диктатор підкріпив погрозами. Мовляв, у Білорусі добре знають, де розташовані європейські "центри ухвалення рішень", при чому їхні координати відомі "з точністю до міліметра". Їх нібито 28 червня чітко і точно визначив сам Лукашенко, а також затвердив на військових картах.

Не забув при цьому узурпатор влади й побрязкати ядерною зброєю. А також наголосив, що разом з Путіним готовий "не роздумуючи адекватно відповісти", якщо "безпека наших народів буде під загрозою". При цьому він мав на увазі державність, незалежність та територіальну цілісність, ніби хтось у світі взагалі посягав на це.

Чи усвідомлюють західні політики, що вони власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони всерйоз думають, що відбудуться малою жертвою – Вільнюсом та Європою? … Не випробовуйте наше слов'янське терпіння і свою долю,

– сказав Лукашенко.

Погрожував не лише європейським країнам

Окрему частину своєї промови білоруський диктатор присвятив також й "зрадникам та колабораціоністам", тобто тим, хто не згідний з узурпацією влади Лукашенком, який не покидав свій пост з 1994 року.

Він зазначив, що доля тих, хто в роки Великої Вітчизняної війни воював із режимом, була доволі трагічною. Мовляв, "у зрадників і колабораціоністів не знайшлося такої кількості душ, щоб сформувати з них "визвольні війська"", тож боротьба з комуністичним режимом завершилася для деяких з них трибуналом та ешафотом, а для деяких – " забуттям та безслав’ям".

Якщо хтось хоче повторити – це їхній вибір. Не найрозумніший, враховуючи розклад сил, що змінився,

– заявив Лукашенко.

Ймовірно, такими погрозами Лукашенко почав розкидуватися тому, що у день заколоту Пригожина білоруські військові та обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська закликали звільнити країну від диктатури.

Мовляв, сьогодні світ спостерігає початок розвалу Росії, тож у білорусів з'явився історичний шанс стати процвітаючою європейською країною. Тихановська ж закликала прогнати російських військових та встановити кордон між Білоруссю та країною-окупанткою. Для цього вона створила оперативний штаб та звернулася за допомогою до полку Калиновського, білоруського військового формування, який сьогодні боронить Україну.

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