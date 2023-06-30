ПВК "Вагнера" стали мотлох й сміття для Кремля, яке раптом виявилося потрібне Лукашенку. Про це 24 Каналу розповів експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Лукашенко рефлексує

У білоруського диктатора є рефлексія щодо власної армії, яка взагалі непідготовлена й немає досвіду ведення бойових дій.

Українська та російська армія мають досвід й Лукашенко щодо цього рефлексує. Він намагається зробити зі своєї команди "35 футбольного дивізіону" щось більш-менш зрозуміле завдяки вагнерівцям,

– сказав Ступак.

По-перше, Лукашенко міг забрати вагнерівці до Білорусі, аби ті навчали своїх хитрощів й премудростей. Вони зможуть підтягнути навички білоруської армії щодо використання безпілотників, ведення боїв у міських умовах тощо.

По-друге, ПВК "Вагнера" – це охорона диктатора від білоруських опозиціонерів й патріотів, які 24 червня під час заколоту Пригожина заявили, що це шанс для Білорусі звільнитися від ярма.

"Лукашенку потрібна власна гвардія. Зрозуміло, що мова не йде про 200 тисяч людей, однак декілька сотень диктатор все ж затягне в Білорусь і їх можуть залучити до диверсійних дій на прикордонних регіонах України", – додав експрацівник СБУ.

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