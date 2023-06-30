Таку думку 24 Каналу висловив журналіст і публіцист Віталій Димарський. За його словами, Лукашенко боїться вагнерівців.
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"У Лукашенка ж там була історія, пов'язана з "Вагнера" та Україною. Він може їх купити, бо ці бойовики продажні. Але в нього немає багато грошей", – сказав Димарський.
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Лукашенко хоче бути незамінним
"Я думаю, що Лукашенко сказав багато правди, тому це дійсно майже детективна історія. Він, як завжди, вийшов переможцем, посередником", – зазначив Димарський.
Самопроголошений президент Білорусі міряє на себе роль політика, без якого не можна обійтись. Мовляв, якби не він, ситуацію не можна було б розв'язати без крові й був би жах. А тут знайшовся "мудрий" Лукашенко, який усе швидко вирішив.
"Похід на Москву" Пригожина: основне
- Вночі проти 24 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав "марш справедливості" Росією у відповідь на нібито ракетний удар з боку міноборони напередодні. Під час свого короткотривалого заколоту вагнерівці пошкодили дороги, 19 будинків і головне – мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.
- За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Однак після розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвернули колони і повернулись у польові табори.
- 26 червня Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив виправдатися, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.
- 27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера". Про приїзд Пригожина було домовлено раніше з Лукашенком.
- Однак аналітики ISW вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка. Перебазування до сусідньої держави може стати для Євгенія Пригожина та його найманців пасткою.