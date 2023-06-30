Такое мнение 24 Каналу выразил журналист и публицист Виталий Дымарский. По его словам, Лукашенко боится вагнеровцев.

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"У Лукашенко там была история, связанная с "Вагнера" и Украиной. Он может их купить, потому что эти боевики продажные. Но у него нет много денег", – сказал Дымарский.

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Обратите внимание! 29 июля 2020 года в Беларуси силовики сообщили о задержании 33 боевиков ЧВК "Вагнера". Несмотря на запросы Украины об экстрадиции наемников, беларусские власти передали их России. Так была сорвана спецоперация "Вагнергейт".

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"Я думаю, что Лукашенко сказал много правды, поэтому это действительно почти детективная история. Он, как всегда, вышел победителем, посредником", – отметил Дымарский.

Самопровозглашенный президент Беларуси меряет на себя роль политика, без которого нельзя обойтись. Мол, если бы не он, ситуацию нельзя было бы разрешить без крови и был бы ужас. А тут нашелся "мудрый" Лукашенко, который все быстро решил.

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