Такое мнение 24 Каналу выразил журналист и публицист Виталий Дымарский. По его словам, Лукашенко боится вагнеровцев.
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"У Лукашенко там была история, связанная с "Вагнера" и Украиной. Он может их купить, потому что эти боевики продажные. Но у него нет много денег", – сказал Дымарский.
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Лукашенко хочет быть незаменимым
"Я думаю, что Лукашенко сказал много правды, поэтому это действительно почти детективная история. Он, как всегда, вышел победителем, посредником", – отметил Дымарский.
Самопровозглашенный президент Беларуси меряет на себя роль политика, без которого нельзя обойтись. Мол, если бы не он, ситуацию нельзя было бы разрешить без крови и был бы ужас. А тут нашелся "мудрый" Лукашенко, который все быстро решил.
"Поход на Москву" Пригожина: основное
- Ночью против 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.
- 26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил оправдаться, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.
- 27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.
- Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.