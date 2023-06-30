Польский чиновник заверил, что они не хотят сидеть сложа руки, пока российский диктатор усугубляет всевозможные угрозы. Соответствующее заявление премьер-министр Польши сделал 30 июня после саммита ЕС в Брюсселе.
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Что заявила Польша о ядерном оружии
Окончательное решение будет зависеть от наших партнеров из США и НАТО. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении,
– заявил Моравецкий.
Он добавил, что в связи с тем, что Россия намерена развернуть тактическое ядерное оружие в Беларуси, Польша просит все страны НАТО принять участие в программе ядерного обмена.
"Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы", – заявил польский министр.
Следует отметить, что речь идет о программе распределения ядерного оружия в рамках НАТО Nuclear Sharing. Согласно ему, США разместили ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Nuclear Sharing – это программа сдерживания.
Что известно о размещении ядерного оружия в Беларуси
- Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.
- Впоследствии российский диктатор заявил, что якобы размещение оружия у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко завершится уже 7 – 8 июля 2023 года.
- Уже 14 июня Лукашенко заявил, что они уже начали получать российское тактическое ядерное оружие. Глава нашей разведки Кирилл Буданов уверял, что по состоянию на 20 июня в Беларуси пока нет ни одной боеголовки ядерного оружия. Однако там идет подготовка.
- Украинская разведка убеждена, что новые угрозы из-за этого не возникают. Ведь, несмотря на все заявления, на самом деле у Лукашенко нет доступа к кнопке и никто ему ее не даст.