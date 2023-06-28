Порядок перевозки ядерного оружия обнародовали в сообществе железнодорожников Беларуси. Об этом информирует 24 Канал.

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Согласно обнародованным данным, на первом этапе до конца июня 2023 года, со станций российской железной дороги на белорусскую станцию Прудок запланировано три отправления:

со станции Потанино (Южно-Уральская железная дорога) – 4 крытых вагона специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения;

со станции Ложок (Западно-Сибирская железная дорога) – 2 крытых вагона специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения;

со станции Чебоксары (Горьковская) – 10 крытых вагонов специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз.

Интересно, что во всех случаях указано, что груз – "другие боеприпасы для военных целей".

Второй этап доставки ядерного оружия на станцию Прудок запланирован уже на ноябрь 2023 года. Также тремя отправками из России, с тех же станций и даже в таком же количестве.

В указанных случаях станция Прудок является местом доставки ядерного оружия на территорию Беларуси, откуда будет дальнейшее перераспределение к местам хранения на территориях специальных воинских частей в зависимости от ее типа,

– написали в сообществе железнодорожников.

Станцию Прудок, как и воинскую часть 94017, также используют для тренировок по разгрузке и погрузке, охране и обслуживанию "специализированного оборудования". При этом в тренировках участвовали не только железнодорожники, но и военные. Также проводилась подготовка секретных железнодорожных пунктов связи, один из которых находится под корпусом детского оздоровительного лагеря в Летцах.

Вагоны с назначением на станцию Барановичи-Центральные далее маневровым порядком будут доставляться на станцию Барановичи-Полесские для последующей передислокации на территорию 61-й истребительной авиабазы ВВС Беларуси в воинскую часть 54804.

Дополнительно в период с октября по ноябрь 2023 из России планируют еще три отправки. В частности, доставку "вспомогательного и защитного оборудования, необходимого для хранения ядерных боеприпасов и проведения их обслуживания и профилактических мероприятий".

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Российская ядерка в Беларуси