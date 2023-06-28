Порядок перевезення ядерки оприлюднили у спільноті залізничників Білорусі. Про це інформує 24 Канал.

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Як окупанти планують переправляти ядерку

Згідно з оприлюдненими даними, на першому етапі до кінця червня 2023 2023 року, зі станцій російської залізниці на білоруську станцію Прудок заплановано три відправлення:

зі станції Потанино (Південно-Уральська залізниця) – 4 критих вагони спеціального рухомого складу, 1 вагон супроводу;

зі станції Ложок (Західно-Сибірська залізниця) – 2 критих вагони спеціального рухомого складу, 1 вагон супроводу;

зі станції Чебоксари (Горьківська) – 10 критих вагонів спеціального рухомого складу, 1 вагон супроводу, вантаж.

Цікаво, що у всіх випадках вказано, що вантаж – "інші боєприпаси для військових цілей".

Другий етап доставки ядерної зброї на станцію Прудок запланований вже на листопад 2023-го. Також трьома відправками з Росії, з тих самих станцій і навіть в такій же кількості.

У зазначених випадках станція Прудок є місцем доставки ядерної зброї на територію Білорусі, звідки буде її подальший перерозподіл до місць зберігання на територіях спеціальних військових частин залежно від її типу,

– написали у спільноті залізничників.

Станцію Прудок, як і військову частину 94017, також використовують для тренувань з розвантаження та навантаження, охорони й обслуговування "спеціалізованого обладнання". При цьому в тренуваннях брали участь не тільки залізничники, а й військові. Також велася підготовка секретних залізничних пунктів зв'язку, один з яких знаходиться під корпусом дитячого оздоровчого табору в Льотцях.

Вагони з призначенням до станції Барановичі-Центральні далі маневровим порядком доставлятимуться на станцію Барановичі-Поліські для подальшої передислокації на територію 61-ї винищувальної авіабази ВПС Білорусі до військової частини 54804.

Додатково у період з жовтня до листопада 2023 з Росії планують ще три відправки. Зокрема, доставку "допоміжного та захисного обладнання, необхідного для зберігання ядерних боєприпасів та проведення їх обслуговування та профілактичних заходів".

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Російська ядерка в Білорусі