Як повідомляють білоруські ЗМІ, Хренін прийшов на доповідь до Лукашенка з ядерною бомбою. Насправді ж вона виявилась іграшковою, пише 24 Канал.

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"Це просто символічно"

Журналісти наводять діалог Лукашенка та Хреніна перед доповіддю:

– Дозвольте мені виконати одну місію...

– Бомбу привіз?!

– Так точно. Дозвольте вам вручити символічно першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі.

– Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає.

– Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі

– Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно.

Як бачимо, Лукашенко, мабуть, до кінця не розуміє всієї серйозності ситуації і продовжує видавати абсурдні заяви про ядерну зброю на території його країни.

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