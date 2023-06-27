Як повідомляють білоруські ЗМІ, Хренін прийшов на доповідь до Лукашенка з ядерною бомбою. Насправді ж вона виявилась іграшковою, пише 24 Канал.

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"Це просто символічно"

Журналісти наводять діалог Лукашенка та Хреніна перед доповіддю:

– Дозвольте мені виконати одну місію...

– Бомбу привіз?!

– Так точно. Дозвольте вам вручити символічно першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі.

– Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає.

– Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі

– Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно.

Як бачимо, Лукашенко, мабуть, до кінця не розуміє всієї серйозності ситуації і продовжує видавати абсурдні заяви про ядерну зброю на території його країни.

Білорусь і ядерна зброя: головне

  • У березні цього року Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, а у травні підписав відповідне рішення.
  • За словами російського диктатора, розміщення ядерної зброї у Білорусі завершиться 7 – 8 липня. Проте 16 червня він заявив, що перші ядерні заряди вже нібито доставлені.
  • У міноборони країни-агресорки кажуть, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі, а контролюватиме її виключно Росія. Водночас Лукашенко щиро сподівається, що зможе її використати у випадку "агресії" проти його країни.
  • У ГУР також переконані, що Путін не дозволить Лукашенку "тиснути червону кнопку". Також у розвідці вважають, що з переміщенням ядерної зброї до України нічого суттєво не зміниться й це "чергова тупикова гілка путінського ядерного шантажу".
  • Кирило Буданов заявив, що наразі в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї. Проте поки що жодної боєголовки ще туди не перемістили.