Как сообщают белорусские СМИ, Хренин пришел на доклад к Лукашенко с ядерной бомбой. На самом же деле она оказалась игрушечной, пишет 24 Канал.

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"Это просто символично"

Журналисты приводят диалог Лукашенко и Хренина перед докладом:

– Позвольте мне выполнить одну миссию...

– Бомбу привез?!

– Так точно. Позвольте вам вручить символически первую ядерную бомбу, изобретенную в 1949 году в Советском Союзе.

– Так это старая. Современная по-другому смотрится.

– Чтобы символично было, что это все у нас находится. Это копия первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе.

– Пусть наши враги не думают, что мы здесь символизмом занимаемся или очень радуемся ядерному оружию. Это просто символично.

Как видим, Лукашенко, вероятно, до конца не понимает всей серьезности ситуации и продолжает выдавать абсурдные заявления о ядерном оружии на территории его страны.

Беларусь и ядерное оружие: главное