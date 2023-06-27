Как сообщают белорусские СМИ, Хренин пришел на доклад к Лукашенко с ядерной бомбой. На самом же деле она оказалась игрушечной, пишет 24 Канал.
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"Это просто символично"
Журналисты приводят диалог Лукашенко и Хренина перед докладом:
– Позвольте мне выполнить одну миссию...
– Бомбу привез?!
– Так точно. Позвольте вам вручить символически первую ядерную бомбу, изобретенную в 1949 году в Советском Союзе.
– Так это старая. Современная по-другому смотрится.
– Чтобы символично было, что это все у нас находится. Это копия первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе.
– Пусть наши враги не думают, что мы здесь символизмом занимаемся или очень радуемся ядерному оружию. Это просто символично.
Как видим, Лукашенко, вероятно, до конца не понимает всей серьезности ситуации и продолжает выдавать абсурдные заявления о ядерном оружии на территории его страны.
Беларусь и ядерное оружие: главное
- В марте этого года Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, а в мае подписал соответствующее решение.
- По словам российского диктатора, размещение ядерного оружия в Беларуси завершится 7 – 8 июля. Однако 16 июня он заявил, что первые ядерные заряды уже якобы доставлены.
- В минобороны страны-агрессора говорят, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, а будет контролировать его исключительно Россия. В то же время, Лукашенко искренне надеется, что сможет ее использовать в случае "агрессии" против его страны.
- В ГУР также убеждены, что Путин не позволит Лукашенко "давить красную кнопку" Также в разведке считают, что с перемещением ядерного оружия в Украину ничего существенно не изменится и это "очередная тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа".
- Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время в Беларуси идет подготовка хранилищ для ядерного оружия. Однако пока ни одной боеголовки еще туда не переместили.