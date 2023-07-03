Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що поява цієї статті Медведєва не випадкова і пов'язана з певними процесами, які відбуваються в російській владі зокрема після невдалого заколоту Євгенія Пригожина.

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Медведєв написав цю статтю, щоб головним чином нагадати про себе. При чому формат та стиль публікації відрізняється від його звичайних дописів в соцмережах.

В останній статті він дотримується більш серйозного стилю, наводить цитати "класиків" та намагається недолуго сформулювати геополітичні прогнози. Проте про свої фірмові образи теж не забуває.

Хоче виглядати серйозним політиком

На думку політолога, є 2 причини появи цієї "програмної" статті Медведєва.

По-перше, він переживає певну кризу "стилю а-ля Жириновський", який був притаманний Медведєву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Над ним відверто почали сміятися і припинили сприймати серйозно, тому Медведєву було потрібно нагадати про себе як про вагому політичну особистість. І не тільки в Росії. Він напевно хоче виглядати серйозним політиком й в очах Заходу та Китаю,

– підкреслив Фесенко.

По-друге, під час невдалого "перевороту" Пригожина заступник глави радбезу дивним чином зник. З'ясувалось, що він втік на своєму бізнес-джеті до Оману. Мовили, що вибір країни був не випадковий, адже в готелях Оману можна замовляти алкоголь.

Зараз в Росії тривають "розбірки", хто де був 24 червня. І на втечу Медведєва багато хто звернув увагу. Тому він має продемонструвати, що є лояльним до Путіна і що він є російським державним діячем – заступником голови радбезу,

– зазначив політолог.

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Відчув зміну кон'юнктури

Фесенко звернув увагу на деякі тези статті Медведєва. Зокрема він знову загрожував ядерною зброєю Заходу.

Проте в цій публікації він вперше робить висновок, що ядерна війна, яка може статися, буде "взаємним знищенням". Нарешті до нього дійшло, а можливо йому пояснили китайці, до яких він дослухається, що не можна "гратися" темою ядерної війни,

– відзначив він.

Також Медведєв порушив тему перемовин, хоча раніше декларував, що нібито "Росія переможе" у війні. Напевно він відчув певну зміну кон'юнктури. Адже після заколоту Пригожина тема перемовин стала актуальною для частини російських еліт. І Медведєв це ретранслює.

"При цьому Медведєв надуває щоки й пропонує якісь дурниці, на кшталт того, що Україна має стати якоюсь "санітарною зоною". Забудьте, адже західні країни розглядають питання гарантій безпеки для України, а саме посилення її обороноздатності. І це буде однією з умов завершення війни", – наголосив Володимир Фесенко.

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