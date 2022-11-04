Однако он решил не останавливаться и опубликовал новую порцию бреда в своем телеграм-канале.

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В этот раз он решил напомнить россиянам, за что они сражаются. Это и неудивительно, ведь за более чем 250 дней войны вместо обещанных троих, армия мародеров и убийц могла забыть, зачем вторглась в Украину. Практически в каждом предложении Медведева присутствует ложь, подмена понятий и фактов. Вот несколько из них:

"Россия – огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории. Мы воюем за свою землю, за тысячелетнюю историю".

Единственное, в чем Медведев не соврал, это то, что Россия действительно огромная страна. Однако чужие территории ей были нужны всегда. Сегодня термин "оккупированные Россией территории" используется для обозначения Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Донбасса и части южных регионов Украины. Кроме того, Япония и несколько других стран считают, что южные Курильские острова оккупированы страной-агрессором.

"Мы боремся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего отечества".

На самом же деле "запрет русского языка" за границей – это лишь один из поводов начать войну против Украины. А миф о притеснениях русскоязычного населения российская пропаганда использует не один год. До недавнего времени в государственных школах Украины создавались русские классы, на телевидении не было запретов на распространение русскоязычного контента, а украинские фильмы и сериалы снимали по-русски. Так о каких притеснениях может говориться?

"От нас отказались некоторые испуганные партнеры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные спутники".

Действительно, России искренне "плевать" и на "испуганных партнеров", и на весь цивилизованный мир, осудивший российскую агрессию. Сейчас страна-агрессор "братается" разве что с такими же режимами, как и в России. Ее партнерами стали страны, что и сами не прочь развязать войну.

Однако Медведев слукавил и в другом. России не "плевать", ведь после вторжения в Украину она стала страной-изгоем. С ней не хочет иметь дела ни одна цивилизованная страна в мире. А международные санкции доставляют неудобства не только российским чиновникам, но и обычным россиянам, поддерживающим войну.

"Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал".

Что касается этого тезиса, то можно предположить, что у Медведева есть все ресурсы остановить властелина ада. Однако искать его следует не в Украине, а в Кремле или бункере на Урале.

Бред Медведева о ядерном оружии

Говорить об абсурдности заявлений Медведева можно долго и много, но стоит ли? Напомним лишь, что именно этот человек так боится победы Украины в войне, что ранее обвинил нашу власть в якобы ядерном конфликте.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал его заявление. Он отметил, что подобное можно было сказать только под влиянием определенных веществ, намекнув на наркотики.

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