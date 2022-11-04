Однак він вирішив не зупинятися та опублікував нову порцію маячні у своєму телеграм-каналі.

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Цього разу він вирішив нагадати росіянам, за що вони борються. Це й не дивно, адже за понад 250 днів війни замість обіцяних трьох, армія мародерів та вбивць могла забути, навіщо вторглася в Україну. Фактично у кожному реченні Медведєва присутня брехня, підміна понять і фактів. Ось декілька з них:

"Росія – величезна та багата країна. Нам не потрібні чужі території. Ми воюємо за свою землю, за тисячолітню історію"

Єдине, у чому Медведєв не збрехав, так це те, що Росія дійсно величезна країна. Однак чужі території її були потрібні завжди. На сьогодні термін "окуповані Росією території" використовується для позначення Абхазії, Південної Осетії, Криму, Донбасу та частини південних регіонів України. Крім того, Японія та кілька інших країн вважають, що південні Курильські острови окуповані країною-агресоркою.

"Ми боремося проти тих, хто ненавидить нас, хто забороняє нашу мову, наші цінності і навіть нашу віру, хто насаджує ненависть до історії нашої вітчизни"

Насправді ж "заборона російської мови" за кордоном – це лише один з приводів розпочати війну проти України. А міф про утиски російськомовного населення російська пропаганда використовує не один рік. Донедавна в державних школах України створювали російські класи, на телебаченні не було заборон на поширення російськомовного контенту, а українські фільми та серіали знімали російською. То ж про які утиски може мовитися?

"Від нас відмовилися деякі злякані партнери – і начхати на них. Значить, вони були нам не друзі, а просто випадкові супутники"

Дійсно, Росії щиро "начхати" і на "зляканих партнерів", і на весь цивілізований світ, який засудив російську агресію. Зараз країна-агресорка "братається" хіба що з такими ж режимами, як і у Росії. Її партнерами стали країни, що і самі не проти розв'язати війну.

Однак Медведєв злукавив і в іншому. Росії не "начхати", адже після вторгнення в Україну вона стала країною-ізгоєм. З нею не хоче мати справ жодна цивілізована країна у світі. А міжнародні санкції завдають незручностей не лише російським чиновникам, але й звичайним росіянам, які підтримують війну.

"Мета зупинити верховного володаря пекла, хоч би яке ім'я він використовував"

Щодо цієї тези можемо припустити, що у Медведєва є всі ресурси зупинити володаря пекла. Однак шукати його треба не в Україні, а у Кремлі чи бункері на Уралі.

Маячня Медведєва про ядерну зброю

Говорити про абсурдність заяв Медведєва можна довго і багато, але чи варто? Нагадаємо лише, що саме ця людина так боїться перемоги України у війні, що раніше звинуватив нашу владу у нібито ядерному конфлікті.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував його заяву. Він зазначив, що подібне можна було сказати лише під впливом певних речовин, натякнувши на наркотики.

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