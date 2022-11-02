У своєму телеграм-каналі Мєдвєдєв заявив, що в Росії почали діяти "жовто-блакитні диверсанти", які не згодні з політикою країни. "Тобто ми в себе цих виродків прийняли, дали їм можливість здобути освіту. У відповідь – теракти і диверсії", – запевняє колишній президент країни-агресорки.

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Мєдвєдєв поскаржився на "жовто-блакитних диверсантів"

Він також повідомив про те, що іноземні студенти вивели з ладу кілька залізничних об'єктів в Уфі. Мєдвєдєв заявив, що до них можна прирівнювати і росіян, які підпалюють військкомати та руйнують інші державні об'єкти.

Заступник голови Ради безпеки Росії придумав для них покарання – "розстріл без суду і слідства". Він переконаний, що "зрадників" необхідно карати на місці злочину.

З метою запобігання таким діям, у разі потреби, в Росії може бути знято мораторій на страту, вважає Мєдвєдєв. "Це питання вибору засобів захисту інтересів наших людей, держави і суспільства", – долав він.

Мєдвєдєв погрожує ядерною зброєю

Дмітрій Мєдвєдєв укотре зробив абсурдну заяву. Російський політик сказав, що українська влада планує ядерний конфлікт. Водночас сам погрожує ядерною зброєю.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував його заяву. Він зазначив, що подібне можна було сказати лише під впливом певних речовин, натякнувши на наркотики.

Секретар РНБО Олексій Данілов також відреагував на слова росіянина. Він наголосив, що "Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу".

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