В своем телеграм-канале Медведев заявил, что в России начали действовать "желто-голубые диверсанты", не согласные с политикой страны. "То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", – уверяет бывший президент страны-агрессора.
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Медведев пожаловался на "желто-голубых диверсантов"
Он также сообщил о том, что иностранные студенты вывели из строя несколько жд объектов в Уфе. Медведев заявил, что к ним можно приравнивать и россиян, поджигающих военкоматы и разрушающих другие государственные объекты.
Заместитель председателя Совбеза России придумал для них наказание – "расстрел без суда и следствия". Он убежден, что "изменников" необходимо наказывать с поличным.
С целью предотвращения таких действий, в случае необходимости, в России может быть снят мораторий на смертную казнь, считает Медведев. "Этот вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", – преодолевал он.
Медведев угрожает ядерным оружием
- Дмитрий Медведев в очередной раз сделал абсурдное заявление. Российский политик сказал, что украинские власти планируют ядерный конфликт. В то же время сам угрожает ядерным оружием.
- Советник Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал его заявление. Он отметил, что подобное можно сказать лишь под влиянием определенных веществ, намекнув на наркотики.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов также отреагировал на слова россиянина. Он подчеркнул, что "Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира".
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