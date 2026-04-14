Суд обязал мать освобожденного из плена Панчука вернуть ему 3,8 миллиона гривен

По решению суда мать военного Дмитрия Панчука с Ривненщины должна вернуть ему около 3,8 миллиона гривен. Женщина получала эти деньги, пока сын находился в российском плену.

О решении суда сообщил адвокат Панчука Василий Харчук в комментарии для Укринформа.

Какое решение вынес суд по делу Панчука?

По словам адвоката, мать должна отдать сыну полученные средства, однако пока не определен конкретный механизм возврата.

Стороны могут договориться, будет ли это передача денег одной суммой, или частями. Однако если ответчица откажется возвращать средства, Дмитрий имеет право обратиться в исполнительную службу для принудительного исполнения.

Суд стал на сторону Дмитрия,

– подчеркнул Харчук.

Адвокат военного также отметил, что сторона ответчицы имеет право обжаловать решение суда, однако пока неизвестно, планирует ли мать Дмитрия подавать апелляцию.

Адвокат женщины, Алла Филатова, подтвердила, что Ровенский районный суд частично удовлетворил иск военного Панчука по возврату средств. Она уточнила, что начальная сумма иска была несколько больше, чем та, которую определил суд на основании предоставленных справок – разница составляет примерно 100 тысяч гривен.

По словам Филатовой, несмотря на формально частичное удовлетворение иска, фактически речь идет почти о всей сумме, которую должна вернуть ее клиентка, за исключением около 100 тысяч гривен.

В то же время она считает, что суд не учел специальную норму – постановление Кабмина №884, которая регулирует такие правоотношения. Адвокат объяснила, что суд рассматривает эти средства как денежное обеспечение военнослужащего, которое подлежит возврату.

При этом она отметила, что пока идет судебный процесс, стороны могут достичь мирового соглашения и уладить конфликт в семье. По ее словам, несмотря на возможность внесудебного урегулирования, защита ответчицы все же планирует подавать апелляцию. Вместе с тем, стороны уже начали общаться между собой напрямую, без участия адвокатов.

