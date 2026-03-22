Об этом сообщила адвокат матери Дмитрия Панчука на заседании суда, передает Суспильне.

Смотрите также Поймали с поличным: СБУ предотвратила теракт в центре Ровно

Что было на суде по делу Дмитрия Панчука и его матери?

Во время пребывания в плену военному ежемесячно начисляли 120 тысяч гривен. Эти средства получала его мать Людмила Панчук. По ее словам, деньги она потратила на ремонт дома. В то же время после конфликта с сыном женщина сняла его с регистрации.

Судебное заседание 20 марта началось с ходатайства о переносе рассмотрения дела. Ни истец, ни ответчица в суд не явились – их представляли адвокаты.

По предварительным подсчетам, за три года плена семья военного получила около четырех миллионов гривен его зарплаты. Дмитрий Панчук утверждает, что после возвращения узнал: денег нет, а мать отказывается их возвращать.

Мне нужны средства. Это, как-никак, моя заработная плата. У меня свои планы были, свои мечты. И на эти средства я рассчитывал. Я приезжаю и узнаю, что их нет. Моим всем собратьям выплатили, а я не знаю, у меня нет средств. Финчасть мне то же самое сказала: "Твоя мать получала все твои средства",

– рассказывал Дмитрий Панчук.

Мать военного публично ситуацию не комментирует. Зато в письменном ответе журналистам отметила, что с июня 2022 года по январь 2025 года получала денежное обеспечение на законных основаниях согласно приказу командира части.

По ее словам, она вкладывала все средства в дом для сына. В то же время утверждает, что Дмитрий после возвращения заявил о желании жить отдельно в Киеве и требовал деньги.

"После возвращения Дмитрия, я ему сказала сразу, что дом будет принадлежать ему, поскольку делала все для его комфорта и все средства вложила в дом, где мы жили. Дмитрий сказал что мы никто ему не нужны, ему это все не нужно, он хочет жить в Киеве со своей девушкой и ему нужны все деньги. В отчаянии я пошла и сняла его с регистрации. Я, конечно, буду отдавать эти средства, возможно хотя бы часть средств возьму в долг. Очень надеюсь, что наш семейный конфликт все-таки решится", – отметила Людмила Панчук.

Адвокат матери Алла Филатова заявила, что рассмотрение дела пока невозможно. По ее словам, адвокат Дмитрия якобы не имеет надлежащих полномочий, а сам истец не явился в суд. В то же время она подчеркнула, что сторона ответчика заинтересована в примирении и не исключает заключения мирового соглашения.

Зато адвокат военного Василий Харчук отметил, что имеет все необходимые документы для представительства интересов клиента и готов их предоставить.

В итоге суд объявил перерыв и перенес рассмотрение дела на 3 апреля. По словам адвоката Дмитрия, до этого момента ни мать, ни ее представительница не выходили на связь с предложениями по мирному урегулированию.

Они имели претензии к договору об оказании правовой помощи и использовали это как основание для откладывания судебного разбирательства. Для стороны ответчика нужно дополнительное время, чтобы подумать, что и каким образом предложить для Дмитрия,

– рассказал адвокат Дмитрия Панчука.

Что известно о конфликте Дмитрия Панчука и его матери?