Про це повідомила адвокатка матері Дмитра Панчука на засіданні суду, передає Суспільне.

Що було на суді у справі Дмитра Панчука та його матері?

Під час перебування в полоні військовому щомісяця нараховували 120 тисяч гривень. Ці кошти отримувала його мати Людмила Панчук. За її словами, гроші вона витратила на ремонт будинку. Водночас після конфлікту із сином жінка зняла його з реєстрації.

Судове засідання 20 березня розпочалося з клопотання про перенесення розгляду справи. Ані позивач, ані відповідачка до суду не з'явилися – їх представляли адвокати.

За попередніми підрахунками, за три роки полону сім'я військового отримала близько чотирьох мільйонів гривень його зарплати. Дмитро Панчук стверджує, що після повернення дізнався: грошей немає, а мати відмовляється їх повертати.

Мені потрібні кошти. Це, як-не-як, моя заробітна плата. У мене свої плани були, свої мрії. І на ці кошти я розраховував. Я приїжджаю і дізнаюсь, що їх немає. Моїм усім побратимам виплатили, а я не знаю, у мене немає коштів. Фінчастина мені те саме сказала: "Твоя мати отримувала всі твої кошти",

– розповідав Дмитро Панчук.

Мати військового публічно ситуацію не коментує. Натомість у письмовій відповіді журналістам зазначила, що з червня 2022 року по січень 2025 року отримувала грошове забезпечення на законних підставах згідно з наказом командира частини.

За її словами, вона вкладала всі кошти у будинок для сина. Водночас стверджує, що Дмитро після повернення заявив про бажання жити окремо в Києві та вимагав гроші.

"Після повернення Дмитра, я йому сказала відразу, що будинок буде належати йому, оскільки робила все для його комфорту та всі кошти вклала у будинок, де ми жили. Дмитро сказав що ми ніхто йому не потрібні, йому це все не потрібно, він хоче жити в Києві зі своєю дівчиною та йому потрібні всі гроші. В розпачі я пішла і зняла його з реєстрації. Я, звісно, буду віддавати ці кошти, можливо хоча б частину коштів візьму в борг. Дуже сподіваюсь, що наш сімейний конфлікт все-таки вирішиться", – зазначила Людмила Панчук.

Адвокатка матері Алла Філатова заявила, що розгляд справи наразі неможливий. За її словами, адвокат Дмитра нібито не має належних повноважень, а сам позивач не з'явився до суду. Водночас вона підкреслила, що сторона відповідача зацікавлена у примиренні та не виключає укладення мирової угоди.

Натомість адвокат військового Василь Харчук наголосив, що має всі необхідні документи для представництва інтересів клієнта і готовий їх надати.

У підсумку суд оголосив перерву та переніс розгляд справи на 3 квітня. За словами адвоката Дмитра, до цього моменту ні мати, ні її представниця не виходили на зв'язок із пропозиціями щодо мирного врегулювання.

Вони мали претензії до договору про надання правової допомоги і використали це як підставу для відкладання судового розгляду. Для сторони відповідача потрібен додатковий час, щоб подумати, що і в який спосіб запропонувати для Дмитра,

– розповів адвокат Дмитра Панчука.

Що відомо про конфлікт Дмитра Панчука та його матері?