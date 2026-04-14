Про рішення суду повідомив адвокат Панчука Василь Харчук у коментарі для Укрінформу.

Яке рішення виніс суд щодо справи Панчука?

За словами адвоката, матір мусить віддати синові отримані кошти, проте наразі не визначений конкретний механізм повернення.

Сторони можуть домовитися, чи це буде передача грошей однією сумою, чи частинами. Однак якщо відповідачка відмовиться повертати кошти, Дмитро має право звернутися до виконавчої служби для примусового виконання.

Суд став на сторону Дмитра,

– підкреслив Харчук.

Адвокат військового також зазначив, що сторона відповідачки має право оскаржити рішення суду, однак наразі невідомо, чи планує мати Дмитра подавати апеляцію.

Адвокатка жінки, Алла Філатова, підтвердила, що Рівненський районний суд частково задовольнив позов військового Панчука щодо повернення коштів. Вона уточнила, що початкова сума позову була дещо більшою, ніж та, яку визначив суд на підставі наданих довідок – різниця становить приблизно 100 тисяч гривень.

За словами Філатової, попри формально часткове задоволення позову, фактично йдеться майже про всю суму, яку має повернути її клієнтка, за винятком близько 100 тисяч гривень.

Водночас вона вважає, що суд не врахував спеціальну норму – постанову Кабміну №884, яка регулює такі правовідносини. Адвокатка пояснила, що суд розглядає ці кошти як грошове забезпечення військовослужбовця, яке підлягає поверненню.

При цьому вона наголосила, що поки триває судовий процес, сторони можуть досягти мирової угоди й владнати конфлікт у родині. За її словами, попри можливість позасудового врегулювання, захист відповідачки все ж планує подавати апеляцію. Разом з тим, сторони вже почали спілкуватися між собою напряму, без участі адвокатів.

Що цьому передувало?