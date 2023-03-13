Прямое ранение дроном: в Херсоне погиб защитник со Львова Дмитрий Пащук
Источник:фейсбук Анечки Дидулы
Пока оккупанты бросают на войну зэков, мародеров и убийц, Украина теряет своих лучших людей. Одним из них был и львовянин Дмитрий Пащук. К сожалению, он погиб 12 марта, защищая свою землю.
О смерти украинского героя сообщила его невеста Анечка Дидула. Известно, что жизнь Дмитрия Пащука оборвалась в 16.30 в Херсоне.
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Герой полег в результате ранения дроном-камикаде. Он был бойцом ССО и пластуном.
Во время боевой задачи погиб мой любимый и жених Дмитрий Пащук. Прямое ранение дроном камикадзе в Херсоне,
– отметила невеста Дмитрия.
Стоит отметить, что Дмитрий был одним из защитников, освобождавших Херсон от оккупантов.
Дмитрий Пащук (слева) с побратимом в свободном Херсоне / Фото из фейсбука Дмитрия
Что известно о Дмитрии Пащуке
Он был студентом заочной формы обучения кафедры туризма географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также пластуном. Дмитрий воевал против оккупантов в рядах 73-го морского центра специальных операций ССО ВСУ.
Его считали одним из лучших пластунов-военных. Дмитрий был воспитанником Куреня части 109 имени Ярослава Горошко. Был первенцем военной подготовки старших стрелков краевого лагеря военного пластования "Легион". Прошел школьный лагерь "Лесная школа".
Кроме того, у Дмитрия был собственный бизнес. Его заведение "Port wine" расположено в самом центре Львова. Парень получал высшее образование, чтобы профессионально развивать туризм в Украине. Добровольцем отправился на войну в феврале 2022 года, когда россияне начали полномасштабную войну.