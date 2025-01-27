Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона. По словам представителя ВМС, Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО, поэтому Россия избегает открытых действий в этом регионе.

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Гибридные угрозы в Балтийском море

Как отмечает Плетенчук, в Балтийском море Россия потеряла свои преимущества и может оказаться в реальной блокаде. Именно поэтому страна-агрессор прибегает к гибридным способам воздействия на соседние государства.

Это очередной вариант тактики "их там нет", но уже в морском исполнении. Такие действия очень сложно доказать, ведь они выглядят как случайность. Но количество инцидентов, которые случаются в Балтийском море в последнее время, указывает на то, что это уже может быть закономерностью,

– подчеркнул представитель ВМС.

"Якорное нападение" – новый вид гибридной атаки

Плетенчук обратил внимание на то, что повредить подводный оптоволоконный кабель Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), совершить намеренно довольно сложно.

С точки зрения практики, совершить это намеренно довольно сложно. Но если посмотреть на количество таких инцидентов, то становится понятно, что это может быть новая тактика – так называемое якорное нападение. Мы наблюдаем ситуацию, когда атака происходит скрыто, а ее причины трудно доказать сразу,

– отметил он.

Что известно о повреждении кабеля

По информации LVRTC, характер неисправности и степень повреждений будет понятен только после начала ремонтных работ. Однако факт того, что инцидент произошел на значительной глубине и из-за внешнего воздействия, вызывает немало вопросов.

Гибридные атаки России становятся все более опасными для соседних стран. В таких условиях НАТО должно усилить контроль в регионе, ведь угрозы, хоть и скрытые, но становятся реальностью.