Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його коментар в етері телемарафону. За словами речника ВМС, Балтійське море фактично стало внутрішнім морем НАТО, тому Росія уникає відкритих дій у цьому регіоні.

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Гібридні загрози в Балтійському морі

Як зазначає Плетенчук, у Балтійському морі Росія втратила свої переваги та може опинитися в реальній блокаді. Саме тому країна-агресор вдається до гібридних способів впливу на сусідні держави.

Це черговий варіант тактики "їх там немає", але вже у морському виконанні. Такі дії дуже складно довести, адже вони виглядають як випадковість. Але кількість інцидентів, які трапляються в Балтійському морі останнім часом, вказує на те, що це вже може бути закономірністю,

– підкреслив речник ВМС.

"Якірний напад" – новий вид гібридної атаки

Плетенчук звернув увагу на те, що пошкодити підводний оптоволоконний кабель Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), вчинити навмисно доволі складно.

З точки зору практики, вчинити це навмисно доволі складно. Але якщо подивитися на кількість таких інцидентів, то стає зрозуміло, що це може бути нова тактика – так званий якірний напад. Ми спостерігаємо ситуацію, коли атака відбувається приховано, а її причини важко довести одразу,

– зазначив він.

Що відомо про пошкодження кабелю

За інформацією LVRTC, характер несправності та ступінь пошкоджень буде зрозумілий лише після початку ремонтних робіт. Однак факт того, що інцидент стався на значній глибині та через зовнішній вплив, викликає чимало запитань.

Гібридні атаки Росії стають все більш небезпечними для сусідніх країн. У таких умовах НАТО має посилити контроль у регіоні, адже загрози, хоч і приховані, але стають реальністю.