В частности, как он сам отметил, после этого увольнения он вернется к исполнению обязанностей спикера Военно-Морских Сил ВСУ. Там он работал еще до назначения в Силы обороны Юга Украины.

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Плетенчук объяснил, почему ушел из Сил обороны Юга Украины

На своей странице в фейсбуке Дмитрий Плетенчук написал, что сейчас его командировка в Силы обороны Юга Украины как главы Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена.

Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки",

– написал он.

Капитан также отметил, что свой функционал как "кризисного менеджера" он выполнил. Поэтому вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМС ВС Украины.

"Спасибо высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт. Спасибо команде. Вы настоящие профи!" – говорится в заметке.

Плетенчук также рассказал, что за время пребывания в должности начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины он принял участие в 177 эфирах, 15 брифингах, 19 интервью. Также за это время было несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог. В общем капитан провел на новой должности 45 суток.

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